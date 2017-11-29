Antalya'da yaşayan yabancı sayısı

Toplam 816 bin 410 yerleşik yabancının yaşadığı Türkiye'de, yabancı ülke vatandaşlarının oturduğu illerin başında Antalya geliyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Antalya'da 2016 yılı sonu itibarıyla 60 bin 534 yabancı uyruklu yaşıyor.

Toplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise emekliler oluşturuyor.

EN ÇOK RUS VE ALMAN YAŞIYOR

Antalya'da yerleşik yabancılar arasında Ruslar, ilk sırayı alıyor. 9 bin 35 Rus vatandaşının yaşadığı kentte, ikinci sırayı 8 bin 653 rakamla Almanlar alıyor. Rus ve Almanları, 5 bin 628 kişiyle Kazakistan vatandaşları takip ediyor. Kentte yaşayan yerleşik yabancılar sıralamasında, 5 bin 318'le Ukrayna vatandaşları dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada ise 4 bin 975'le Kırgızistan vatandaşları yer aldı.

Antalya'da 1000 kişinin üzerinde vatandaşı ikamet eden ülkeler ise 2 bin 868 kişiyle Azerbaycan, 2 bin 413 ile İran, 1946 ile Irak, 1625 ile Gürcistan, 1561 ile Özbekistan, 1511 ile İngiltere ve 1292 kişiyle Hollanda olarak açıklandı.

Dünyanın dört bir yanındaki hemen her ülkeden az ya da çok vatandaşın yaşadığı Antalya'da, Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her milletten insan görmek mümkün.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1000 kişi ve altında vatandaşı bulunan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle: “933 Suriye, 775 Türkmenistan, 762 Moldova, 683 Endonezya, 623 Norveç, 619 Belarus, 608 Danimarka, 531 Avusturya, 520 İsveç, 480 Afganistan, 457 Belçika, 396 Finlandiya, 372 Amerika Birleşik Devletleri, 361 Çin Halk Cumhuriyeti, 236 Bulgaristan, 212 İsviçre, 204 Polonya, 197 Tayland, 193 Fas, 191 Fransa, 186 Libya, 177 Tunus, 169 Brezilya, 145 Filipinler, 135 Mısır, 131 KKTC, 128 İtalya, 120 Litvanya, 113 Romanya, 110 Tacikistan, 105'er kişi Ürdün, Moğolistan ve Çek Cumhuriyeti, 86 Gana, 82 Kanada, 71 Filistin, 69'ar kişi İrlanda ve Etiyopya, 64'er kişi Yemen ve İspanya, 60 Avustralya, 56 Yunanistan, 53'er kişi Pakistan ve Hindistan, 52 Lübnan, 51 Nijerya. 49 Sırbistan, 48 Ermenistan, 46'şar kişi Nepal ve Cezayir, 43 Bosna Hersek, 42 Kosova, 40 Arnavutluk, 37 Güney Afrika, 36 Somali, 34'er kişi Makedonya, Japonya ve Sudan, 33 Kenya, 22 Güney Kore, 21 Suudi Arabistan, 16 Senegal, 15'er kişi Kamerun ve Bangladeş, 10 Vietnam."

4 KİŞİ VATANSIZ

TÜİK verilerine göre, Antalya'daki toplam 60 bin 534 yerleşik yabancının 1095'i 'diğer ülkeler' olarak gösteriliyor. 77 yabancının ise uyruğu bilinmiyor. Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmama durumu nedeniyle 'haymatlos' olarak da adlandırılan 4 vatansız kişi, Antalya'da ikamet ediyor.

Türkiye'deki vatansızların toplam rakamı ise 132. Kişiler, kanunların değişmesi ve bu dönemde hak kaybına uğraması, hukuki işlemlerdeki yanlışlıklar, bazı suçların işlenmesi, ülkelerin kanuni farklılıkları veya başka nedenlerle vatansız kalabiliyor.