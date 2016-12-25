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60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

Yılbaşı büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Eminönü'ndeki Nimet Abla bilet gişesine akın etti.

DHA | 25.12.2016 - 17:31
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Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon TL olarak belirlenmişti.

GİŞE ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

60 milyonu kazanarak yeni yıla zengin girmek isteyen vatandaşlar, gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gişe önünde görev alan güvenlik ekipleri, vatandaşların izdiham oluşturmaması için yönlendirmelerde bulundu. Saatlerce sırada bekledikten sonra biletlerini alan vatandaşların mutlu oldukları gözlendi.

60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

“BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKARSA ŞENER ŞEN GİBİ SAÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Sıra beklememek için sıraya girmediğini söyleyen Efkan Kısacık, “Ben sıraya girmedim, dedim ki şans varsa kimden alırsam oradan çıkar dedim. Milli Piyango'nun bana çıkacağını sanmıyorum ama çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum” diye konuştu.

60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

60 milyon liralık ikramiye için umut kuyruğu

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