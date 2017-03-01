60 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir genelinde 2016 yılında uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim olayları ile mücadele kapsamında 380 operasyon düzenlendi.

528 GÖZALTI

Yapılan operasyonlar neticesinde 528 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Yine bu operasyonlarda 72 bin 672 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirlendi. Ayrıca ele geçirilen 72 bin 672 kök kenevir bitkisinin jandarma ekipleri tarafından imha edildiği belirtildi.