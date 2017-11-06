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60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti

Denizli'de yaşayan 65 yaşındaki Kadir Ak'ın 5 yıl önce başladığı 'şipşak' fotoğrafçılıkla 35 bin lira borcunu 1 yılda kapattı.

06.11.2017 - 10:07
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Acıpayam'da yaşayan 2 çocuk babası Kadir Ak, 5 yıl önce Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katıldı. Maddi durumu yetersiz olan Ak, 1250 lira sermayeyle fotoğrafçılık işine girdi.

60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti

TANESİ 5 LİRADAN ANLIK FOTOĞRAF SATTI

Uzun yıllar marangozluk yaparak, geçimini sağlayan ve emekli olan Ak, eskiden testere tuttuğu elleriyle objektife sarıldı.

Kendisine küçük bir fotoğraf makinesi, hafif ticari aracının arkasına ise bir yazıcı, akü ve invertör alan Ak, 'şipşak' fotoğrafçılık yapmaya başladı. O tarihten bu yana özel davetlere, festivallere ve düğünlere giden Ak, tanesi 5 liradan anlık fotoğraf çekimi de yapmaya başladı.

60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti

"AZ SERMAYEYLE UZUN VADELİ İŞ KURDUM"

Fotoğraf çekmeyi 60 yaşına kadar bilmediğini söyleyen Ak, "Girişimcilik kursuna katılmaktaki amacım, oradan alabileceğim hibe ya da maddi destek değildi. Katıldığım kursta girişimci olmayı öğrendim. En az sermayeyle uzun vadeli bir iş kurmak istedim. Kendime küçük dijital bir fotoğraf makinesi alarak, şipşak fotoğrafçılığa başladım. Yaptığım her şey yasal, vergi levham bulunuyor. Fotoğraf çekmeyi neredeyse hiç bilmiyordum; ama azmim sayesinde başardım. Şimdi profesyonel bir fotoğraf makinesiyle fotoğraflarımı çekiyorum. Aracımın arkasındaki sistem sayesinde hemen bastırıp, müşterilerime veriyorum" diye konuştu.

60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti

PARASI OLMAYANA FOTOĞRAF HEDİYE

Yeni mesleği sayesinde hem gezip hem de para kazandığını dile getiren Ak, "Bu işe başlamadan önce 35 bin lira borcum vardı. Şipşak fotoğrafçılıkla hayatım değişti, diyebilirim. Artık hem geziyorum hem de para kazanıyorum. Maddi olarak durumumu düzelttim. 35 bin lira olan borcumu 1 yılda ödedim. Gittiğim yerlerde 5 liraya fotoğraflar çekiyorum. Bedava çekim yaptığımı zannedenlere ve parası olmayanlara çektiğim fotoğrafları hediye ediyorum" dedi.

60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti

60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti

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