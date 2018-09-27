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Yeni havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs A.Ş. kazandı

İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ'nin oldu.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 15:20..
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Yeni havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs A.Ş. kazandı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'nin sonucu belli oldu.

Yeni havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs A.Ş. kazandı

702 MİLYON TAHMİNİ BEDEL ÜZERİNDEN 3 FİRMA TEKLİF VERDİ

İhale sonucuna göre ihaleyi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın "Bagajlı Lüks Taşımacılık Toplu Ulaşım İhalesi", İETT'nin Beyoğlu Tünel'de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. İhaleye 9 firma davet edilirken, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmadı.

İhalede, Sarılar İnşaat AŞ, Bursa Belediyesi'nin firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ yarıştı. 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi.

Yeni havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs A.Ş. kazandı

'KAMU YARARI OLMADIĞI' GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

Otobüs AŞ, 755 milyon 820 bin liralık teklif sunarak, ihaleyi kazandı. Daha önce gerçekleşen İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazanmış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı.

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