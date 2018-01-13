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60 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bir vatandaş 60 yıldır bisiklet kullanıyor. Bu güzel alışkanlığı belediye tarafından bir jestle taçlandırıldı.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 15:41..
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Zonguldak'ın Çaycuma belediyesince, ilçe içi ulaşımda bisiklet alışkanlığını artırmak için bisiklet yollarına özen gösteriliyor.

60 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

60 YILDIR HER GÜN BİSİKLETE BİNİYOR

Bu çalışmaların yanında hâli hazırda 60 yıldır bisiklet kullanan ve ilçenin en yaşlı bisiklet kullanıcısı olan 76 yaşında olmasına karşın oldukça sağlıklı olan İsmail Zengin adlı vatandaş belediyece ödüllendirildi.

60 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

BİSİKLETLİ HEYKELİ DİKİLDİ

Pusula Gazetesi'nden Yeliz Alagöz'ün haberine göre, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 60 yıldır bisiklet kullanan Zengin'in bisiklet üzerinde tasvir edildiği bir heykel  dikerek "Bisiklete binin, İsmail ağabey gibi sağlıklı kalın." mesajı vermek istediklerini söyledi.

60 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

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