60 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

Zonguldak'ın Çaycuma belediyesince, ilçe içi ulaşımda bisiklet alışkanlığını artırmak için bisiklet yollarına özen gösteriliyor.

60 YILDIR HER GÜN BİSİKLETE BİNİYOR

Bu çalışmaların yanında hâli hazırda 60 yıldır bisiklet kullanan ve ilçenin en yaşlı bisiklet kullanıcısı olan 76 yaşında olmasına karşın oldukça sağlıklı olan İsmail Zengin adlı vatandaş belediyece ödüllendirildi.

BİSİKLETLİ HEYKELİ DİKİLDİ

Pusula Gazetesi'nden Yeliz Alagöz'ün haberine göre, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 60 yıldır bisiklet kullanan Zengin'in bisiklet üzerinde tasvir edildiği bir heykel dikerek "Bisiklete binin, İsmail ağabey gibi sağlıklı kalın." mesajı vermek istediklerini söyledi.