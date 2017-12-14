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60 yıldır gözleri görmeden esnaflık yapıyor

Babasının düşmanları tarafından eline verilen bombanın patlaması sonucu 12 yaşında gözlerini kaybeden Hüseyin Eser, kapalı çarşıda esnaflık yaparak ekmek parasını kazanıyor.

İHA | 14.12.2017 - 11:32..
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Bursa’da, çocukken babasının düşmanları tarafından hazırlanıp eline verilen bombanın patlaması sonucu 12 yaşında iki gözünü de kaybeden Hüseyin Eser, (75), tarihi kapalı çarşıda 60 yıl önce açtığı ve lastik, iğne, tırnak makası ve çeşitli eşyalar sattığı tezgâhını gözleri görmeden işletiyor.

PARALARI DOKUNARAK TANIYOR

Her gün 5 kilometre ötedeki evinden kendi kendine dolmuşa binerek kapalı çarşıya gelen Eser, senelerdir aynı yerde bulunan tezgâhını açıyor. Sabahtan akşama kadar iki gözü görmeden satış yapan Eser, müşterilerin sorduğu ürünleri dokunarak tanıyor, fiyatlarını söylüyor. Müşterilerin verdiği paraları yine dokunarak ona göre para üstü veriyor. Eser, kendini kandırmak için para yerine kağıt parçası vermek isteyenleri dokunarak hemen anlıyor.

60 yıldır gözleri görmeden esnaflık yapıyor

YOĞUN ZAMANLARINDA ESNAF YARDIMCI OLUYOR

Gözleri görmemesine rağmen evinden tek başına gelip tezgahında satış yapan 75 yaşındaki Eser’i bütün çarşı esnafı tanıyıp çok seviyor. Müşterilerin yoğun olduğu zamanlarda esnaflar yardımına koşuyor. Hüseyin Eser, yaptığı işle herkesin takdirini kazanıp gençlere örnek oluyor.

60 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını ifade eden Hüseyin Eser, "Tezgâhımda iğne, lastik, makara, tırnak makası ve çaşitli eşyalar satıyorum. Ellerim o kadar alıştı ki lastikleri ellerimle işaretlediğim yerde ölçüyorum. 5, 10 ve 20 liraları ayrı cebime koyuyorum. Dokunduğum zaman tanıyorum. Her gün dolmuşla gidip geliyorum. Yaptığım satışlar gününe göre ve çarşının yoğunluğuna göre değişiyor. Gözlerimi 12 yaşımda kaybettim. Babamın düşmanları, hazırladıkları, içinde taş dolu bombayı bana arkadaşımın eliyle verdirdi. Bombayı elime aldığım gibi patladı, içinden çıkan taşlar gözlerimi parçaladı. 12 yaşından itibaren görmüyorum." dedi.

35 yıldır çarşıda esnaflık yapan Mehmet Güler, "Hüseyin amcamız 60 yıldır burada satış yapıyor. Görmediği halde el alışkanlığıyla her şeyi tanıyor. Dokunarak bütün ürünlerin fiyatını bilir. Biz de Hüseyin amcamıza sıkıştığı zaman yardım ederiz." şeklinde konuştu.

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