taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.07755
Euro
6.9556
Altın
1179.4155
Borsa
88734.76

Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’de jandarma ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınak ve bir mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA | 17.08.2018 - 17:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “Bu kapsamda 16 Ağustos 2018 günü Yüksekova ilçesi Eski Urşe Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen 2 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet boş makineli tüfek mayonu, 480 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 2 adet roket sevk fişeği, 1 adet makineli tüfek çatal ayağı parçası, 2 adet araç tipi akü, 20 metre kablo, 26 adet büyük pil, 26 adet elektrik bandı, 5 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 1 adet gaz lambası, 1 adet şemsiye, 3 çift ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

183
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

96
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

116
Erzincan'da müftülükte silahlı kavga: İmam ve vaiz öldü

Erzincan'da müftülükte silahlı kavga: İmam ve vaiz öldü

217
Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

669
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

137
Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM