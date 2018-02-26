Hulusi Akar, Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürüyor.
Teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısını tamamen kesen TSK, Afrin merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
KOMUTANLAR SINIRDA
Harekatın 38. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059'a ulaşırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, sınır birliklerini denetlemek için Hatay'a gitti.
Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.