600 metrelik yolu annesinin sırtında gidiyor

19 yıldır MS hastalığından dolayı yürüyemeyen Nejla Baş Meraloğlu, Rize’nin İkizdere ilçesi Gürdere köyünde bulunan evlerine araç yolu olmadığı için annesi tarafından sırtında taşınarak ulaşabiliyor.

MAHALLELİ ARAZİDEN YOL GEÇMESİNE İZİN VERMEDİ

Mahalle sakinlerinin arazilerinden yol geçmesine izin vermediği için evlerine dar bir patika yoldan gitmek zorunda kalan yüzde 85 engelli raporlu Meraloğlu annesine yük olduğunu söyledi.

"YOLDA ANNEMLE YUVARLANMA TEHLİKEMİZ VAR"

Annesinin her defasında kendisini ortalama 600 metrelik patika yolda sırtına aldığını, annesinin de sağlık durumunun iyi olmadığını dile getiren Meraloğlu "Birilerine muhtaç olarak yaşamak çok zor bir durum. Bu yol çok tehlikeli, bu yolda annem ile birlikte yuvarlanma tehlikemiz var. Annem de beni taşırken çok zorlanıyor çünkü ben sırtında bile duramıyorum. Benim sol tarafım felç gibi sol ayağımı hiç kullanamıyorum. Annemin sırtında bildiğiniz direk gibi duruyorum, sıkı sıkı sarılamıyorum anneme, ayaklarımı havaya kaldıramadığım için ayaklarım taşlara değiyor. İkimiz de kafa üzeri düşme tehlikesi yaşıyoruz. Annem yolda beni taşırken iki üç kere dinlenmek zorunda kalıyor. Kendisi kalp hastası ve kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyor. Kalbinde problem var, yaşlı 65 yaşında, biraz da kilolu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ENGELLİ VAR, ÇOK DA ENGEL VAR"

Mahallelerinde sadece kendisinin engelli olmadığını ve birçok engelli olduğunu dile getiren Nejla Baş Meraloğlu "Hemen bizim evimizin altındaki evlerde bir tane KOAH hastası bir amcamız var, fazla yürüyemiyor, nefesi tıkandığı için bu patika yol onu çok zorluyormuş. 85 yaşında bir teyzemiz var, o da 2 büklüm. Onu el arabasında veya sırtlarına yük yaparak taşıyorlar. Bir de yüzde 99 görme engelli bir genç var. Onun da yollara biraz aşinalığı var ama yürürken yine yanında birisi oluyor. En ufak bir şeyde onunda düşme tehlikesi var. Bizim evimizin üstünde tekerlekli sandalye ile gezmek zorunda olan bir amca var. Bu mahallede çok engelli var, çok da engel var" dedi.

"EVLADIMI GÖRÜNCE BEN DE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

39 yaşındaki kızı Nejla Baş Meraloğlu’nu evine getirmek için sırtında taşımak zorunda kalan anne Gülseren Baş Meraloğlu ise bütün arazilerini yol için vermeye razı olduklarını, çocuğunu gördükçe üzüldüğünü dile getirdi. Anne Baş "Taşımakta zorlanıyorum, kalp rahatsızlığım var. Hele yukarıdan aşağıya inerken ikimizin beraber kafa üstü düşme ihtimali var. Kızımın hastalığından ötürü sarılamıyorum ve vücudum da kaldırmıyor. Evladımı görünce ben de çok üzülüyorum. Diğer evladım da aynı hastalığa yakalanmış onun da gezme problemleri boy göstermeye başladı. Ben evime çocuğumu rahat rahat getirmek istiyorum. Evin önünde ufak bir arazimiz var komple yol olarak alsınlar yeter ki ben çocuğumu buraya rahat rahat getireyim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Yetkililerden mahallelileri bir araya toplayıp arayı bulmasını istediklerini dile getiren Baş "Bizim komşularımız bir araya toplanıp, güzelce anlaşma yoluna gitmemişler. Büyüklerimize sesleniyorum, komşularımızı bir araya getirerek, komşularımız da ellerini vicdanlarına koyarak bize yardımcı olsunlar. Benim çocuğum eve gelemedikten sonra ne malın kıymeti var ne yaşamın" şeklinde konuştu.





