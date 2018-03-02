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600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı

Özgür Suriye Ordusu’nun Azez’in ‘Hür’ beldesindeki kampında eğitimlerini tamamlayan El Hamza Tugayının 600 kişilik özel kuvvetler bölüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı.

İHA | 02.03.2018 - 13:42..
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Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bünyesinde kurulan, aralarında Afrinli Kürtlerinde bulunduğu 600 kişilik özel kuvvetler, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk askerinin yanında, bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı  yer almak için görev almaya hazır.

400 KÜRT ŞAHİNİ GÖREVE HAZIR

Hamza Tugayı Twitter’daki hesabında attığı bir mesajda, eğitimlerini tamamlayan özel kuvvetlerden 600 kişilik bir bölüğün bugün Zeytin Dalı Harekatı’na katıldığını bildirdi.

Açıklamada, 600 kişilik özel kuvvetler bölüğünde bulunan yaklaşık 400 kişinin Afrinli Kürtler olduğuna dikkat çekildi.

600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı

600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı



600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı




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