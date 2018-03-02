600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı

1 Batık kredide Yunanistan zirvede Euro Bölgesi'nde geri ödenmeyen kredi miktarının 760 milyar euro seviyesinde olduğu, Yunanistan'ın da geri ödenmeyen kredi oranında yüzde 50 ile en yüksek seviyeye sahip olduğu bildirildi.

2 Sinüzitten nasıl korunacağınızı biliyor musunuz Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Battal Tekin; sinüzitin belirtileri, tedavisi ile sinüzitten korunma yollarını anlattı.

3 Afrin şehidi Uğur Palancı'ya veda Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, İzmir'de toprağa verildi.

4 Trabzon’da mısır unu çuvalına saklanmış silahlar bulundu Moloz mevkiinde otobüsle İstanbul’a gidecek şahsın çuvalında yapılan aramada mısır unu içine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 Sağlık personellerine atama düzenlemesi Sağlık Bakanlığı personeli, eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere istediği bir ile tayin olabilecek.

6 İsrail'de silahlı bayram kutlaması İsrail'de Purim bayramı olarak bilinen Millli günü Başkent Kudüs sokaklarında taşkınlıklarla kutlanıyor. İsrailliler henüz küçük yaşta çocukların eline verdikleri silahlarla kutlama yapıyor.