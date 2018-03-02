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ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Putin'nin nükleer füze açıklamasına cevaben, "Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.

DHA | 02.03.2018 - 00:49..
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Putin'in 'dünyanın her yerini vurabilecek kapasiteye sahip, limitsiz bir nükleer füzeye sahip oldukları' açıklamasına cevap verdi.

ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

"BİZ HAZIR VE HAZIRLIKLIYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, ABD anakarası da içinde olmak üzere 'dünyanın her yerini vurabilecek kapasiteye sahip, limitsiz bir nükleer füzeye sahip oldukları' açıklamasına ABD'den yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.

ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

"ÜLKEMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan White, Putin'in, Rusya Federal Meclisi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde yer alan ifadelerin endişe verici olduğuna ilişkin açıklaması ile ilgili soruyu da "Güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya hazır olduğumuzdan eminiz" diye yanıtladı.

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