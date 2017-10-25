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Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı

Kötü Tavşan adıyla giderek Rusya ve Ukrayna'da patlak veren virüs, Türkiye ve Almanya'ya yayılmaya başladı.

25.10.2017 - 03:17
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