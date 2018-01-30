Raflarda yerini alan kitaplar

Her hafta yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için romandan, öyküye, denemeden şiire, felsefeden incelemeye kadar yeni eserler raflarda yerini almaya başladı.
Kitap Ayracı olarak her hafta size farklı ve yeni kitaplar sunmaya özen gösteriyoruz. Her hafta okurların iştahını kabartan yeni kitaplar yayımlanıyor. Yayınevlerinin özenli çalışmasıyla okurlara ulaşan yapıtlar okunmayı bekliyor. Yayımlanan kitaplar arasından sizler için bir seçki hazırladık.
Hepinize keyifli okumalar diliyoruz...
HANS FALLADA - KÜÇÜK ADAM NE OLDU SANA
20. yüzyıl Alman edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Hans Fallada’yı dünya çapında üne kavuşturan, beyazperdeye uyarlanan 1932 tarihli Küçük Adam, Ne Oldu Sana?, sansürsüz haliyle okurla buluşuyor.
Yazar: Hans Fallada
Yayınevi: Everest Yayınları
Çeviren: Ahmet Arpad
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 550
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CHELSEA CAIN - TEK TEKME
Kitapları otuz dile çevrilen, New York Times çok satan listelerinin değişmez ismi Chelsea Cain'den nefes kesici bir macera, gerilimi ve enerjisi yüksek bir roman, popüler edebiyata bir tekme: Tek Tekme.
Yazar: Chelsea Cain
Yayınevi: April Yayıncılık
Çeviren: Kıvan Güney
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 336
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İSMAİL PİŞER- BENİMLE MİTOZ BÖLÜNÜR MÜSÜN?
İsmail Pişer'den sıra dışı bir kitap...
Yazar: İsmail Pişer
Yayınevi: Cinius Yayınları
Türü: Anlatı
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2018
Syf: 176
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SERDAR ÇEKİNMEZ - TAVUK
Hatice ve Tayyare adlı sevilen romanların yazarı Serdar Çekinmez’den muhteşem bir kara mizah örneği daha: Tavuk
Yazar: Serdar Çekinmez
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 248
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İLKAY YILDIZ - SEPYA
Sahaflardan toplanan 16 fotoğrafın kurmaca hikâyelerinden oluşan Sepya, sahipsiz fotoğrafların hikâyelerini geri verme denemesi.
Yazar: İlkay Yıldız
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 102
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JAMES JOYCE - NORA'YA MEKTUPLAR
İrlandalı yazar James Joyce'nin edebi tattaki mektupları...
Yazar: James Joyce
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Nilüfer İlkaya
Türü: Mektup
Baskı yılı: 2018
Syf: 115
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RICHARD FLORIDA - YENİ KENTSEL KRİZ
2002’deki Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor adlı kitabıyla büyük ses getiren Richard Florida geçen 15 yıl içinde kentlerin yaşadığı beklenmedik savrulmaları değerlendiriyor.
Yazar: Richard Florida
Yayınevi: Doğan Kitap
Çeviren: derya Nüket Özer
Türü: Kent, yerel yönetim
Baskı yılı: 2018
Syf: 296
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ANDREY PLATONOV - BİRBİRİMİZ İÇİN YAŞAYACAĞIZ
Platonov’un 1920-1950 yılları arasında kaleme aldığı mektuplardan oluşan bu derleme, Rus edebiyatının en özgün yazarlarından birinin yaşamını tıpkı bir anahtar deliğinden bakar gibi gözlemleme, onun duygu ve düşüncelerine tanık olma imkânı veriyor bize.
Yazar: Andrey Platonov
Yayınevi: Metis Yayınları
Çeviren: Erdem Erinç
Türü: Mektup
Baskı yılı: 2018
Syf: 264
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JOHN GREEN - KAPLUMBAĞA KABUĞUNDA DÜNYA
Michael L. Printz Ödülü, Michael L. Printz Onur Ödülü ile Edgar Ödülü kazanmış, iki kez L.A Times Kitap Ödülü finalisti olan Green, yeni kitabıyla okurlarını selamlıyor.,
Yazar: John Green
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviren: Çiçek Eriş
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 312
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ÖZGÜR ÇİÇEK & IRMAK ERTUNA HOWİSON - BABAM SAĞ OLSUN
Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Howison, Mary Shelley’nin kült eseri Frankenstein’ın yayımlanışının 200. yıldönümünde Kutsal Kitaplardan Romantiklere, yaratıcılığın tekinsiz diyarlarında canavarın elinden sevgiyle tutarak dolaşıyorlar.
Yazarlar: özgür Çiçek & Irmak Ertuna Howison
Yayınevi: Doğan Kitap
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 168
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]