Raflarda yerini alan kitaplar

Her hafta yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için romandan, öyküye, denemeden şiire, felsefeden incelemeye kadar yeni eserler raflarda yerini almaya başladı.

Kitap Ayracı olarak her hafta size farklı ve yeni kitaplar sunmaya özen gösteriyoruz. Her hafta okurların iştahını kabartan yeni kitaplar yayımlanıyor. Yayınevlerinin özenli çalışmasıyla okurlara ulaşan yapıtlar okunmayı bekliyor. Yayımlanan kitaplar arasından sizler için bir seçki hazırladık.

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz...

HANS FALLADA - KÜÇÜK ADAM NE OLDU SANA

20. yüzyıl Alman edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Hans Fallada’yı dünya çapında üne kavuşturan, beyazperdeye uyarlanan 1932 tarihli Küçük Adam, Ne Oldu Sana?, sansürsüz haliyle okurla buluşuyor.

Yazar: Hans Fallada

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Ahmet Arpad

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 550

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İdefix

CHELSEA CAIN - TEK TEKME

Kitapları otuz dile çevrilen, New York Times çok satan listelerinin değişmez ismi Chelsea Cain'den nefes kesici bir macera, gerilimi ve enerjisi yüksek bir roman, popüler edebiyata bir tekme: Tek Tekme.

Yazar: Chelsea Cain

Yayınevi: April Yayıncılık

Çeviren: Kıvan Güney

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 336

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İdefix

İSMAİL PİŞER- BENİMLE MİTOZ BÖLÜNÜR MÜSÜN?

İsmail Pişer'den sıra dışı bir kitap...

Yazar: İsmail Pişer

Yayınevi: Cinius Yayınları

Türü: Anlatı

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 176

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Kitap Yurdu

SERDAR ÇEKİNMEZ - TAVUK

Hatice ve Tayyare adlı sevilen romanların yazarı Serdar Çekinmez’den muhteşem bir kara mizah örneği daha: Tavuk

Yazar: Serdar Çekinmez

Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 248

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İdefix

İLKAY YILDIZ - SEPYA

Sahaflardan toplanan 16 fotoğrafın kurmaca hikâyelerinden oluşan Sepya, sahipsiz fotoğrafların hikâyelerini geri verme denemesi.

Yazar: İlkay Yıldız

Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 102

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JAMES JOYCE - NORA'YA MEKTUPLAR

İrlandalı yazar James Joyce'nin edebi tattaki mektupları...

Yazar: James Joyce

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Nilüfer İlkaya

Türü: Mektup

Baskı yılı: 2018

Syf: 115

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RICHARD FLORIDA - YENİ KENTSEL KRİZ

2002’deki Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor adlı kitabıyla büyük ses getiren Richard Florida geçen 15 yıl içinde kentlerin yaşadığı beklenmedik savrulmaları değerlendiriyor.

Yazar: Richard Florida

Yayınevi: Doğan Kitap

Çeviren: derya Nüket Özer

Türü: Kent, yerel yönetim

Baskı yılı: 2018

Syf: 296

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Pandora

ANDREY PLATONOV - BİRBİRİMİZ İÇİN YAŞAYACAĞIZ

Platonov’un 1920-1950 yılları arasında kaleme aldığı mektuplardan oluşan bu derleme, Rus edebiyatının en özgün yazarlarından birinin yaşamını tıpkı bir anahtar deliğinden bakar gibi gözlemleme, onun duygu ve düşüncelerine tanık olma imkânı veriyor bize.

Yazar: Andrey Platonov

Yayınevi: Metis Yayınları

Çeviren: Erdem Erinç

Türü: Mektup

Baskı yılı: 2018

Syf: 264

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D&R

JOHN GREEN - KAPLUMBAĞA KABUĞUNDA DÜNYA

Michael L. Printz Ödülü, Michael L. Printz Onur Ödülü ile Edgar Ödülü kazanmış, iki kez L.A Times Kitap Ödülü finalisti olan Green, yeni kitabıyla okurlarını selamlıyor.,

Yazar: John Green

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Çiçek Eriş

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 312

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İdefix

ÖZGÜR ÇİÇEK & IRMAK ERTUNA HOWİSON - BABAM SAĞ OLSUN

Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Howison, Mary Shelley’nin kült eseri Frankenstein’ın yayımlanışının 200. yıldönümünde Kutsal Kitaplardan Romantiklere, yaratıcılığın tekinsiz diyarlarında canavarın elinden sevgiyle tutarak dolaşıyorlar.

Yazarlar: özgür Çiçek & Irmak Ertuna Howison

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 168

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]