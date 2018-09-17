Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Bayrampaşa'da 0-3 Karayolu Bakırköy-Atatürk Havalimanı yol ayrımında saat 01.00 sıralarında, Aksaray istikametinde seyir halinde olan 34 UP 7897 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden aracın kontrolünü kaybetti.

Otomobil bunun üzerine yolu ayıran bariyerlere hızlı bir şekilde çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken araçtan kopan parçalar metrelerce uzağa savruldu. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin Hatice Rabia Elmas (24) ve Aydın Demirtaş isimli kişiler olduğu öğrenilirken, Elmas'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunan Elmas'a ait olduğu öğrenilen ayakkabı ise ikiye bölünen otomobilin bir parçasının yanında görüldü.

ARACI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TRAFİĞİ AKSATTILAR

Kaza nedeniyle O-3 Karayolu'nun Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı polis ekiplerince tek şeritten sağlandı.

Bu sırada seyir halinde olan araçlardan ve kaza yerinde bulunan vatandaşlar da ikiye bölünen otomobili cep telefonları ile görüntüleme yarışına girdi. Kazayı kaydetmek isteyen vatandaşlar trafik akışının daha da aksamasına neden oldu.

Otomobilden sızan yağ ve kopan parçalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından vinç yardımı ile kaldırılarak, yol temizlendi. Hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.