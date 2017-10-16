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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da TEM ekiplerinin DEAŞ militanlarına yönelik yaptığı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

16.10.2017 - 04:11
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Operasyon kapsamında, Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi Molla Hüsrev Sokak'ta saat 00.15 sıralarında dört katlı bir binanın giriş katındaki daireye giren özel harekat timleri, içeride yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

8'İ KADIN 12 KİŞİ ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 8'i kadın 2'si çocuk 2'si erkek toplam 12 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gözaltına alınanan kişiler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer ilçelerdeki operasyonlarda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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