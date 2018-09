Uçak dahil her şeyi yiyebilen adam: Michel Lotito

Aybüke SENGİR / [email protected]

15 Temmuz 1950'de dünyaya gelen Lotito doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. Bu ilginç adam 57 yıllık ömründe ne bulursa, önüne ne gelirse yiyordu ve dünya çapında "Bay her şeyi yiyen" adıyla ün yapmaya başladı. Şöyle ki sindirim sistemi normal bir insana göre çok daha fazla çalıştığı için midesine giren her şeyi sindirebiliyordu. Sadece metal değil cam, demir, metal, tahta, yün, plastik ve daha birçok saçma sapan şeyi yiyebiliyordu. Metal objeleri daha rahat sindirebilmek için, objeleri küçük parçalara ayırıp mineral yağıyla birlikte yutuyordu. Sindirim sisteminin bu aktifliğini de ticarete dökmüştü tabi. Yemek şovları yaparken bir yandan da bol bol su içiyordu.

SİNDİRİM SİSTEMİ ÇOK AKTİF ÇALIŞIYORDU

Barınma ve ısınmanın yanında insanlığın belki de en önemli gereksinimi yemek yemek. Tabi her şeyi abartan insanlık bunu da abartmayı ihmal etmedi. Bay her şeyi yiyen Michel Lotito da bunlardan biri. Bizim midelerimize inen her şey haliyle kolay sindirilemiyor fakat durum Michel Lotito için biraz farklı. Onun sindirim sistemi bizimkinden farklı çalışıyordu. Herhangi bir insanın sindirim sistemine göre onun sindirim sistemi çok aktif çalışıyor ve midesine inen her şey dakikalar içinde sindiriliyordu.

YUMURTA YEDİ DİYE RAHATSIZLANDI

Her şeyi yeme merakı nereden geldi bilinmez fakat Michel Lotito çocuk yaşlarından itibaren her şeyi yemesi ile ünlendi ve bölgesel bir ünlü haline geldi. Onun bu merakını duyanlar yemesi için bir şeyler mutlaka ikram ediyorlardı. Öyle ki Michel Lotito zehirli besin olmayan ama ona göre besin olan şeyleri bile ayırt etmeden yiyordu. Bir oturuşta bir kilo metali katır kutur yiyen Michel, bunların yanında mineral yağı ve bol bol su içmeyi de ihmal etmiyordu. Bu besin olmayan şeyleri yeme alışkanlığından sonra artık normal insan besinleri ona garip gelmeye başlamış hatta öyle ki kendisi haşlanmış yumurta sebebiyle rahatsızlanmıştı günün birinde.

BİR UÇAĞI 2 YILDA YEDİ

2007 yılında hayatını kaybeden Lotito’nun kariyeri ise mükemmel! Lotito yaklaşık 40 yıllık kariyerine 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba sığdırdı. Bir uçağı ise 2 yılda yemeyi başardı.

CİDDİ BIÇAK DARBELERİ ALDI, ETKİLEMEDİ

Efsane adam Lotito 1981 yılında ünlendiği sıralarda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı fakat ciddi bıçak darbeleri almasına rağmen 2-3 hafta içinde kendisine gelebilmişti. Yaralanmasının ardından ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etti. 2007 yılında tabut dahi yiyen adam maalesef aynı şeyi ölüme yapamamıştı. Kendisi metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybetti.