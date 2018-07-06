61 derece sıcaklıkta havuz kuyruğu

Özelikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmıyor.

ÜCRETSİZ HAVUZA AKIN ETTİLER

Sıcak havadan bunalan birçok hayvanın gölgelik ve su birikintilerinde serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ve gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzuna akın etti.

Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1’er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor. Sırasını bekleyen genç ve çocuklar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Cankurtaranlar gözetiminde serin havuzda yüzen gençler Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçiye teşekkür etti

"ÇOCUKLAR EĞLENİYOR"

Sıcakların artmasıyla beraber havuza ilginin arttığını söyleyen Siverek yarı olimpik yüzme havuzu sorumlusu Ferit Ateşbakan, “Havuz sezonunu 3 gün önce açtık, maşallah cıvıl cıvıl burası. Çocuklar eğleniyor. Sabah saat kurs nedeniyle 9’da açıyoruz, 12’ye kadar yüzme bilmeyen gençlere yüzme öğretiyoruz. 12.30’da ise vatandaşları alıyoruz. Şuanda yoğun ilgi var, havuzumuz ücretsiz olduğu için rağbet haliyle buraya artıyor. Vatandaşlarımızı ücretsiz havuzumuza davet ediyoruz.” dedi.