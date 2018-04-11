Avrupa'da konut fiyatları arttı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, konut fiyat endeksiyle ölçülen konut fiyatları 2017'nin dördüncü çeyreğinde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 4,2, AB’de yüzde 4,5 arttı.

EURO BÖLGESİ'NDE 0,7'LİK ARTIŞ

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla konut fiyatları ise Euro Bölgesi'nde 0,9, AB'de 0,7'lik artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ İRLANDA'DA

Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler arasında, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 11,8’le İrlanda’da kaydedildi. Ardından yüzde 10,5 ile Portekiz ve yüzde 10’la da Slovenya sıralanırken bu dönemde konut fiyatlarında tek düşüş görülen ülke yüzde 0,3’le İtalya oldu.

Konut fiyatlarında dördüncü çeyrekte bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında en fazla artışın yaşandığı ülkeler, yüzde 3,7 ile Slovenya, yüzde 3,2 ile Hırvatistan ve yüzde 2,7 ile de Güney Kıbrıs Rum Kesimi oldu. Söz konusu dönemde konut fiyatlarında en çok azalış görülen ülkeler yüzde 2,8’le İsveç, yüzde 1,7 ile Danimarka, yüzde 0,4’le Belçika ve yüzde 0,3’le de Finlandiya oldu.

ALMANYA'DA DA KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya’da ise konut fiyatları geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,7 ve üçüncü çeyreğe kıyasla da yüzde 1,6 yükseldi.