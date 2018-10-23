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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA | 23.10.2018 - 07:55..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyona Özel Harekat Timleri ve Polis Helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Sabah saat 04:30'da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılar özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırıldı.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

POLİS KAPILARI KIRMAKTA ZORLANDI

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

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