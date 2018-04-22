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İHH İnsani Yardım Vakfı

Bakar mısınız? Dünyada 400 milyona yakın yetim bulunduğunu biliyor muydunuz?

Özel Haber | 22.04.2018 - 22:00..
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İHH İnsani Yardım Vakfı

İHH

Resmi olmayan rakamlara göre dünyada 400 milyon yetim bulunuyor. Çoğunluğu, savaş ve iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde bulunan yetim çocuklar devlet güvencesinden yoksun, aile şefkatinden uzak, açlık ve şiddetle iç içe yaşıyor. Misyonerler, insan kaçakçıları, organ mafyaları, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri yetimlerin karşılaşabileceği tehditlerden sadece birkaçı.

Kurulduğu günden beri yetimlerle ilgili birçok çalışma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı, 52 ülke ve bölgede 90 bine yakın çocuğun her ay düzenli bakımını üstlenip; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyor. Ayrıca her yıl 135 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardımlar ulaştırıyor.

Siz de aylık 100 TL ile bir yetime bakar mısınız?

DESTEK OL

İHH'dan yetim çocuklara destek kampanyası VİDEO

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