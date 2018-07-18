616 maden sahası ihale yoluyla aramalara açılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı ilana göre, aramalara açılacak toplam 600 maden sahasının koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında 30 gün süre ile 18 Temmuz'da ilan edilecek.

İlanlara göre, 16 adet küçük alan maden sahası ihalesi ise mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 7 Ağustos'ta yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, aynı internet sayfasında en az 15 gün önce ilan edilecek.

MADEN GRUPLARI

3213 sayılı maden kanununa göre maden grupları şu kaynaklara karşılık geliyor:

I-b: Tuğla-kiremit kili, çimento kili, marn, puzolanik kayaç (tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

II-b: Mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.

III: Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) hidrojen sülfür.

IV: Radyoaktif mineraller,

Turba, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl, kokolit, sapropel,

Altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, manganez, krom, civa, antimuan, kalay, vanadyum, arsenik, molibden, tungsten, kobalt, nikel, kadmiyum, bizmut, titan, alüminyum, nadir toprak elementleri ve mineralleri, sezyum, rubidyum, berilyum, indiyum, galyum, talyum, zirkonyum, hafniyum, germanyum, niobyum, tantalyum, selenyum, telluryum, renyum,

Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit, Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit, Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları, Stronsiyum tuzları, Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten, Fosfat, Apatit, Asbest, Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri, Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat, Mika, Nefelinli Siyenit, Kalsedon.

V: Elmas, safir, yakut, beril, zümrüt, morganit, akuvamarin, heliodor, aleksandirit, agat, oniks, sardoniks, jasp, karnolin, heliotrop, kantaşı, krizopras, opal, kuvars kristalleri, turmalin, topaz, aytaşı, turkuaz, spodümen, kehribar, lazurit, oltutaşı, diopsit, amozonit, lületaşı, labrodorit, epidot, spinel, jadeit, yeşim, rodonit, rodokrozit, granat minarelleri, diaspor kristalleri, kemererit.