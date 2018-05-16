haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

FELSEFE MUHABBETLERİNE DÖNÜŞ

Bu kitap, günümüz felsefe dünyasının önde gelen filozoflarıyla yapılan görüşmeleri içeriyor. Yirmi yedi eğlenceli, kişisel ve aydınlatıcı muhabbet, yaşamımızı etkileyen büyük felsefi konulara kısa bir giriş niteliğinde...

Felsefe Muhabbetlerine Dönüş

David Edmonds & Nigel Warburton

Çev.: Esra Nur (Sözbilici) Acar

Maya Kitap

S.: 312

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK HEDİYESİ

Bazen beklentilerimizi fazla büyük tutar, her duygumuzu abartırız. Mutluluğun bir eşyada, bir hediyede saklı olduğunu zanneder, yanı başımızdakini ıskalarız. Dünyanın En Küçük Hediyesi mutluluğu ve paylaşmanın önemini bizlere hatırlatan sıcacık bir öykü...



Dünyanın En Küçük Hediyesi

Peter H. Reynolds

Altın Kitaplar

S.: 40

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BİR BİLİM ADAMININ ROMANI

Bu kitapta, Mustafa İnan’ın (Oğuz Atay'ın Hocası) yoksulluk içerisinde başlayan hayatının dünyanın en güzel unvanı olan “bilim adamı”nı hak edişindeki müthiş hikaye anlatılmaktadır. Bir Bilim Adamının Romanı ana fikri ne kadar zorluk içerisinde yaşanılsa da ahlakî değerlerden ve özünden hiçbir şey kaybetmeden nasıl başarıya ulaşılabileceği şeklinde özetlenebilir.

Bir Bilim Adamının Romanı

Oğuz Atay

İletişim Yay.

S.: 280

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GENÇ BİR DOKTORUN ANILARI

Devrim zamanı Rusya… Karakışı aratmayacak kadar soğuk, kasvetli bir eylül günü, tıp fakültesinden yeni mezun olmuş bir doktor, şehirde çoktan unutulmuş geleneklerin ve boş inançların hüküm sürdüğü uzak bir kasabaya gelir. Devrim, büyük şehirlerin merkezlerinde hayatı ve zihniyetleri altüst ederken, bu genç doktor ülkenin ücra bir bölgesinde kadercilikle ve batıl inançlarla zorlu bir mücadeleye girişir...

Genç Bir Doktorun Anıları

Mihayl Afanasyeviç Bulgakov

Çev.: Tuğba Bolat

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 168

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NEHİR KUŞLARININ ŞARKISI

Büyük Buhran Amerikası’nda, Mississippi Nehri üzerindeki yüzer kulübelerinde yaşayan Foss ailesinin mutlu hayatı, bir anda darmadağın edilir. Yozlaşmış kamu görevlileri tarafından anne babalarından koparılan beş kardeş, kendilerini bir anda yürek dağlayan bir insanlık ayıbının ortasında bulurlar.

Nehir Kuşlarının Şarkısı

Lisa Wingate

Çev.: Özgün Çelik

Nemesis Kitap

S.: 432

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HAYALGÜCÜNÜN LEZZETLERİ

Spencer Holst çağdaş bir ozan. Bilge bir mizahçı. Sürprizleri seviyor. Şakalarını hazırlarken, bunu zarif bir dille yapıyor. Bu kitap, Modern Amerika’nın en büyük öykücülerinden Spencer Holst’un “Başlangıçlar”ından etkilenen, esinlenen 47 yazarın öykülerinden oluşuyor.

Hayagücünün Lezzetleri

Kolektif

Dante Kitap

S.: 208

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JULES

Uğradığı ihanetin ardından hayatı altüst olup kendini Paris Orly Havaalanı'nda makaron satarken bulan astrofizik ve biyokimya dehası Zibal; bir kaza sonucu kör olmuş güzel spiker Alice ve ona kapkaranlık dünyasında yol gösteren “rehber köpeği” Jules. Bu üçünün yolu bir kutu makaron almaya –ve Zibal’in çarpılmasına– yetecek kadar kısa süreliğine kesişir...

Jules

Didier van Cauwelaert

Çev.: Duygu Dalgakıran

Domingo Yay.

S.: 264

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KARISINI ŞAPKA SANAN ADAM

Profesör Sacks'tan romantik tavırlı, geniş ve açık uçlu yaklaşımlarla örülmüş "ciddi" bir kitap. Sıradan her insan için "zihinsel" bir yolculuk, nöroloji ile ilgilenenler içinse kaçınılmaz bir kitap.

Karısını Şapka Sanan Adam

Oliver Sacks

Çev.: Çiğdem Çalkılıç

Yapı Kredi Yay.

S.: 262

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Damla Karakuş

[email protected]