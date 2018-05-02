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Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 21:02..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Karara göre faizler sabit tutuldu.

FAİZLER DEĞİŞMEDİ

Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.

FAİZ ARTIMI BEKLENMİYORDU

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

Fed Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

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