Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Kayseri dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 5 DERECE AZALACAK

Yağışların; bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın kuzey ve batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.