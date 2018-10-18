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Harvard Üniversitesi'ne ırkçılık davası

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi yönetimi aleyhinde, Asya kökenli öğrencilere karşı ırkçılık yapıldığı iddiasıyla dava açıldı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 10:51..
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Okula kabullerde Asya kökenlilere ayrımcılık yapıldığını iddia eden bir grup öğrenci, Harvard Üniversitesi yönetimini mahkemeye verdi. Üç hafta sürmesi beklenen davanın görülmesine Boston'da başlandı.

ASYALILARA DAHA FAZLA KRİTER YERİNE GETİRME ŞARTI

Harvard Üniversitesi, başvuru sırasında Asya kökenli öğrencilere, diğer ırklara göre daha fazla kriteri yerine getirme şartı koşmakla suçlanıyor.

Harvard Üniversitesi'ne ırkçılık davası

OKUL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Üniversite yönetimi ise bu iddiaları kabul etmiyor. Harvard Üniversitesi'ne her yıl 42 bin başvuru yapılıyor ancak bin 600 civarında öğrenci okula kabul ediliyor.

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