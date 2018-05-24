Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ayrıntılar:

"Yorgunluk yok dersek yanlış olur, biz bunu hissetmiyoruz. Büyük bir gayretle 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızın heyecanı bize yorgunluk diye bir şey hissettirmiyor. Gittiğim her yerde bu var. İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız."

İLK MİTİNG ERZURUM'DA

"Erzurum'la başlayacak olan bu kampanyanın ilk mitingnin çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız. Yarın kampanyanın tamamıyla beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içinde ne var ne yok tüm vatandaşlarımıza anlatacağız."



"Bu süre içerisinde de 31 miting yapacağız. Bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak. Biz şuna inanmışız aşk ile koşuyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyoruz. Biz o günden bugüne yorulmadan gittik, gideceğiz. Milletimiz arkandayım dedi ve bizde yürüdük, yola devam."

"İFTAR YAPAMAZSAK SAHUR YAPACAĞIZ"

"İftarı yapmazsak, sahuru yapacağız. Dün akşam Ankara'nın Bağlum'daydım. Eşimi de aldım. İki gariple beraberdik, iftarımızı yaptık. Orada iftarı yapıyoruz ama etraf kuşatılıyor. Bakıyorum vatandaş yolda. Keşke otobüsle gelseydik dedim. En azından hitap ederdim vatandaşlara."



"Bir siyasetçinin seçim kampanyasının en güzel yanı bu. Böyle olursa yorulmazsın. Bütün yorgunluğunu alıyor enerji veriyor. Halktan aldığımız enerjiyle devam ediyoruz. Bu fakir evi geleneğim belediye başkanlığımla başlar. Devam edecek. Sanal değil, doğal yaparsan bereketini yakalarsın."

"UYKUSUZ DA KALSAK ÇALIŞTIK"

"Bu seçimi erkene almak bir de önceden planlanmış olan İngiltere, İİT. Bütün çalışmaları takip etmemi engelledi. Buna rağmen uykusuzda kalsak çalıştık. İki tane önemli komisyon oluşturduk. Alt komisyonlarda Merkez Karar Yönetimden üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan bir heyet. Bu komisyon çalışmasıyla gelen müracat edenlerin hepsi oradan geçti."



"Arkadaşlarımız olumlu not verdiyseler üst komisyona yani benim başımda olduğum komisyona geldiler. Burada ben bulundum, benim başkanlığımda Binali bey, seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcım, kadın kolları ve gençlik kolları başkanım, ve alt komisyonda bu işlerin sorumlusu olan başkanım vardı, yürüttük."



"Üst komisyonda nihai kararları verdik. Bundan sonrada hayırlı olsun dedik. Bu işin GBT'si diyebileceğimiz çalışmaları da yaptık, istihbarat çalışmaları. Burada bir FETÖ, PKK, DEAŞ mensubunun olmaması gerekir. Sızmalarda olabilir. 7 bini aşkın müracat oldu. Bu kişilerin içerisinde 600 adayın olduğu milletvekili listelerimize giremeyenler bu işe samimiyetle gönül verdiyseler bu kardeşlerimiz 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar, çalışacaklar."

"AK PARTİ, BİR DAVADIR"

"AK Parti bir davadır. Bu davaya gönül veren her türlü emeği verecek. Beraber yürüyeceğiz. Biz şimdi daha yeni kongrelerden çıktı. Bu kongrelerde de ülkemizin büyük çoğunluğunda kongrelere katıldım. Bunlarla beraber hücreleri tazeledik. Hemen arkasından şimdi büyük şehirler çoğunlukta olmak üzere mitinglere devam edeceğiz. Bazı yerlerde çift dikiş bazı yerlerde de gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Başbakan'ın gideceği yerler olacak. Seçim beyannamesinden, aday tanıtımından sonra yola devam."



"Durum farklı olacak. Adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 kabineli bir bakanlar kurulu yok. Şuanda sayı ciddi manada düşecek. Parlamentodaki sayı ne olacak? Bunları görmemiz lazım. Parlamentodaki sayının güç katması lazım. Başarmamız içinde adımı kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor, yarın açıklayacağız. Parlamentonun gücünü eğer Cumhurbaşkanı yanına alırsa devlet güçlü olacak, güçlü devlete ihtiyacımız var."



"Oluşturulacak kabinenin ülkede en seçkin yürütme kabiliyeti güçlü olan insanlarla cumhurbaşkanı ekip oluşturacak. 16 yıl içinde bir şeyi tanıdık. Çırak, kalfa olarak girmiyoruz. Usta olarak giriyoruz. Ben anlayışıyla değil biz anlayışıyla bu yoldayız. 20 yıllık tecrübeyle yoldayız."

"ÜLKEMİZİ TANIYORUZ, EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ"

"Sıfırdan yola çıkmak başka. Yola devam dediğimiz şey başka. Deneyim tecrübe. Biz ülkeyi, Türkiye'yi tanıyoruz. Bu vatanın neresinde ne eksik biliyoruz. Biz o noktadan devam edeceğiz. Ülkemizde bu sistem değişikliğiyle başkanlık sistemine geçişle adımlarımızı hızlandıracak. Bürokratik oligarşinin prangalarını atacağız. Biz ne dediysek yaptık, icraatlarımız ortada."

"LAF DEĞİL, İCRAAT"

"Birileri kalkıp şunu yapacağım bunu yapacağım diyor. Burada yapmış olanlar var. Bu laf değil, icraat. Mesafeyi hızlı alacağız, siyasetçiyle dışarıdan hakkaten kalitesi yüksek ekipleri oluşturmak. Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek. Aksi halde bürokratın avucuna düşersin. Cumhuriyet tarihinde bir bakın bir boğazda İstanbul'da merhum Demirel, Özal döneminde iki tane köprü var."



"16 yılın içerisine Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Körfezin yıllardır çilesi olan köprüyü yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca 25 tane havalimanı yapılmış. Biz 26 tane ilave ettik. Havayolu halkın yolu oldu. Bu siyasetin gücünü daha dinamik hale getiriyoruz. Neyle? Başkanlık sistemiyle. Bu sistemin bize kazandıracakları var."

"BATI'NIN ERİŞEMEDİĞİ SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİBİZ"

"Artık batının bile erişemediği sağlık sistemine sahibiz. Mersin, Isparta, Yozgat'a açtık. Yaptıklarımızı söylüyorum, diğerleri de yapılıyor. Her büyük şehire bir tane yapılıyor, hepsine yapacağız. Çekim alanı oluşturacaklar. Hastanelerde tedavi olan yaşlı amcalar, teyzeler nasıl dua ediyorlar. Para almıyorsun. İşte güçlü devlet bu. Halkından aldığını halkına döndüren bir anlayış."

"EĞİTİMİ EVLATLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRDÜK"

"Eğitimde biz okulları üniversiteleri evlatlarımızın ayağına götürdük. 75 üniversiteden sayı 200'ün üzerine çıktı. İsterse kendi vilayetinde isterse farklı yerlerde gidebilir. Derslik sayısını Türkiye genelinde arttı, artıyor. Biz kitap bulamazdık. Kuyruğa girerdik kırtasiyecide kitap yok. Şimdi biz ilköğretimde, ortaöğretimde sıraların üstüne koyuyoruz."



"Benim sınıfımda 75 kişi var. Şimdi 30'u aşan sınıf yok. 300 bine yakın öğretmen aldık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürdük, düşürüyoruz."

3. HAVALİMANI YAKININA 10 BİN KONUTLUK PROJE

"Yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruzki oranın personelinin gidiş gelişi zor olmasın. Bisikletiyle, otomobiyle hemen havalimanına gitsin gelsin diye. Şehircilik anlayışı budur. Herkes anlamaz. Kuru kuruya bu işler olmuyor."

"BENİM AYAKLARIM YERE BASIYOR"

"Benim ayaklarım yere basıyor. Ayaklar yere basmadan bu işler olmaz. Kaç tane ağaç diktin diye sormak lazım. ÖTV'yi kaldırıyorsun onun yerine ne koyacaksın? Vergisi olmayan bir devlet mi var? Şuanda atıyorsun. Yerine koyacağını söyle. Benim vatandaşım bu hesabı onlardan iyi biliyor."

"Onun geçmişindeki bu zihniyet bunu yapamadı. CHP'nin eski temsilcileri karneyle bize ekmek veriyorlardı, sanayağı, gaz yağını öyle veriyorlardı. Kim bu? Eski CHP. Kime yutturacaklar. Ben o değilim diyor. Sırtında küfe yok kuru sıkı at. Yok. Önce ispat etmeden bu işler olmaz."

"ANKETLER, 'DURMAK YOK, YOLA DEVAM' DİYOR"

"14 Ağustos'ta girdiğimiz o seçimde ilk turda bu fakir seçildi. Yüzde 52 küsüratı vardı. Karşımda 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. O günden bugüne yapılanları biliyor. Milletim bu evladına yine sahip çıkacaktır. Bize ulaşan anketler "Durmak yok yola devam" diyor."

"BİZ, TEMİZ ENERJİ İSTİYORUZ"

"Bizim nükleer enerjiyle ilgili Mersin Akkuyu adımı var. Bununla birlikte bizim hemen onun arkasında yeni Akkuyu adımlarını atacağız. Biz temiz enerjiyi kovalıyoruz. Bir diğer adım rüzgar enerjisinde çok iyi noktadayız. Güneş enerjisi bin megavatlık çok ciddi bir adımı Konya'da attık. O başlıyor. Bunlar yenilenebilir enerji oldukları için kirliliği davet etmiyor. Tertemiz bir enerji. Bu da Türkiye'nin gücünü artırıyor."

"Çin ve Japonya'yla görüşmelerimiz var. Nükleer enerji çalışmalarımız olacak. Geçenlerle Berat bey Çin'deydi. O görüşmelerin neticelerini alıyoruz. Şuanda bizim devamlılığımızın önemi buradan geliyor. Uluslararası bu noktadaki o güç sizi kabullenmiş kabullendiği içinde sizinle öyle anlaşmalara giriyor ki. İnandığı, güvendiği için giriyor."

"Biz bu güveni onlara vermişiz. Bu güveni onlara verdiğimiz için onlar bu işe giriyor, herşey parayla olmuyor. Biz göreve geldiğimizde bir şeyi başardık. Bütçeyi çeşitlendirdik. Ondan bugünlere başarılı şekilde geldik."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PROJESİ

"Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz, yine aynı sistemle yapıyoruz. Belki 2022'ye çekeceğiz onu. Ordada Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Biz yapamayacağımızı vaadetmedik. Yapacaklarımızı konuşacağız. Er yada geç bitireceğiz."

"MARMARA DEPREMİNDE DEVLET ORTADA YOKTU"

"Adıyaman'da o dev barajın üstüne o köprüyü yaptık. Biz Van depreminde gecesinde oraya inen çatısı olmayan ev bırakmadık. 20 bini aşkın konut yaptık. Neden? Ben o halkımı açık bırakamazdım. Gece gündüz demeden hep birlikte arkadaşlarımız orada yattılar kalktılar. Sakarya, Düzce depremini hatırlıyorum. Devlet ortada yoktu. Cezaevinden yeni çıkmıştım, ara da bulasın."

SUİKAST İHBARI

"(Suikast ihbarı) Benim istihbaratım neresidir? Onlar şimdi oralardanda muhatapları var. Biz bunlara alışığız, ilk ihbar değil. Bundan öncede birçok yerlerle ilgili ihbarlar gelmiştir. Böyle bir ihbar olduğu zaman iptal et yok. Biz kader planına inanmışız. Verdiler, gitmeseniz iyi olur dediler. Gideceğiz dedim."

"Avrupa'nın dört bir yanından binler gelmiş ben gitmesem olmaz. Cumhurbaşkanıyla görüşmelerimizi yaptık, tedbirlerimizi aldık gittik. Çatlaklar olabilir ayrı mesele. Muhteşem bir ilgili alaka. Bosna Hersek ogün bambaşka bir hareket yaşadı. Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç otellerimizin hepsi full dedi. Akın etmişler. Gideceğiz. Kader. Gereği neyse o olacak."

"İlgili alaka hepsi bir başkaydı. Bunlar bizleri duygulandırıyor. Güzel bir gün geçirdik. Liderlerarası, ikili, heyetlerarası görüşmeler yaptık. Basın toplantısıylada açıkladık. Bosna Hersek'le de hedefimiz bir 15 rakamına ulaşmak. Hızla giden ilişkiler ağı var. 650 milyon dolarlık bir şey var. Süratle 1 milyar dolara ulaştıralım diyoruz. Ulaştıracağız inşallah."

ATAK HELİKOPTERİ, ALTAY TANKI VE SİHA'LAR

"(İngiltere ziyareti) Savunma sanayii ile ilgili olarak İngilizlerle ilişki oluşturduk. Biz zaten ciddi bir sıçramadayız. İtalyanlarla yaptığımız ATAK helikopterleri şuan itibarıyla 30 kadar ürettik, büyük bir açığımızı kapadı. Bunların vurucu gücü çok helikopterler. Bunların üretimini daha da artırmak için adımlarımızı atıyoruz. 3. pazalara satma imkanımız doğacak. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz."

"ALTAY tanklarıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor, tam bir seri üretime girmedik. Şuanda biz mesela 600 civarında Leopard tankları almıştık. Bakım onarımını kendi tesislerimizde yapıyoruz. İç terörde İHA ve SİHA'lar çok işimizi gördü."

"İHA'larla koordinatlar F-15'lerle vuruşlar. SİHA zaten acayip bir şey hem vuruyor hem görüyor. İsrail ABD bize bunları vermedi. Onlardan kurtulduk. Özel sektör artık üretiyor, ihtiyacımız neyse süratle yetiştirmeye çalışıyorlar. Kendi piyade tüfeklerimizi yaptık. İngiltere ile TFX projesini yaptık, savaş uçakları."

"Bir diğer önemli adım İngilizlerle attıkları savunma sanayisi adımlarıyla bizi yanlarına kabullenme durumu. Biz sizle bunu yaparız ama birilerine bağımlı olursanız bu mümkün değil diyoruz. Şu anda İngilizler bizi projelerde ortak olarak kabul ediyorlar. Rolls Royce olayında eğer mutabık kalırsak onlarla yapacağımız çok iş var."

"Artık zırhlı taşıyıcılarımızı çeşitlendirdik. Birkaç firma üretiyor. 14-15 asker alıyor. Bugüne kadar onlarda zaiyat olayını yaşamadık. Kendi araçlarımızla terörle mücadele ve Suriye'deki operasyonlarda güçlüyüz."

MUHARREM İNCE'NİN FETÖ İDDİASI

"Muharrem bey Adalet Bakanlığına veya milli istihbarata bu işin ispatını yapması lazım. Dürüstsen samimiysen sana bunu ABD'den kim söylemiş bunu belgesiyle vermen lazım. Vermesi lazımki istihbarata cevap hakkı doğsun. Daha ilerisini söylemiyorum. Konuyu biliyorum. Bunu açıkasın ABD'den hangi yetkili aramışta, yok demiş?"

"ABD, İTİBARINI SIFIRLAMIŞTIR"

"Macron benle bir görüşme talebinde bulundu. Bugün yarın bir görüşmemiz olacak. ABD ile bu tür şeyler zaman zaman olur. Şimdi seçim yoğunluğu olduğu için telefon diplomasisi kesilmiş olabilir."

"ABD ile İsrail'in kararı kıymeti harbiyesi olmayan bir karardır. ABD itibarını sıfırlamıştır. BM'de bizim Yemen'le birlikte attığımız adımda oylamada 128 ülke hayır dedi 9 tane adını sanını duymadığım ikisi ABD ve İsrail'di diğerleri de kasaba devletiyle onlar onun yanında yer aldı."

"Dünyada bunun kabulü yok. Param, gücüm var dediğimi size yaptırırım diyorlar. Yaptıramazsın kimse de seni dinlemedi. Büyükelçiliğini taşısan ne olacak? Filistin'in başkenti Kudüs'tür. Bunu herkes biliyor. Tereddüt söz konusu değil. Sen kabul edersin etmezsin. Gönüllerde bu böyledir. Geleceğini konuşmaya gerek yok."

"ABD KARARINI İZLEYENLERE YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

"Davetimize icabet ettiler. Büyük bir zirve gerçekleştirdik. Bunun bundan sonraki süreçtede devamı söz konusu. Dışişleri bunun üzerine üzerine gidecek. 30 maddelik bir karar listesi var. Bunu kabul ettik. İşgalci İsrail devletine yaptırımlar uygulanması bulunuyor. ABD'nin kararını izleyenlere kısıtlamalar uygulayacağız. Biz illegal yerleşimlerden yarar sağlayanlara karşı önlem alacağız."

"Şuan İİT Genel Sekreterlik liste üzerinde çalışıyor. Tavsiyeler hazırlayacak. Bizde buna uyacağız. Filistin'de BM'nin oraya bir güç yerleştirmesi çok önemli. Tıpkı Somali'de, Kosova'da olduğu gibi. Barış Gücü'nün orada kurulması için çağrı yaptık."

SEÇİM GÜVENLİĞİ

"Seçimle ilgili İçişleri her türlü tedbiri aldı. YSK ile koordineli gidiyor. Şuandan itibaren bölgede atılacak olan emniyet güvenliğe yönelik adımlar var. Buralardaki İl Seçim Kurulları'ndaki müdürler. Geçmişte çok çirkin personel atamaları vardı. Onlarla ilgili çalışmalarda yapılmış durumda. O endişeyi bu seçimde yaşamayacağımıza inanıyorum."

"Bir diğer işin boyutuda partiler de kendilerini tedbirlerini almada rahat hissediyor. Biz bütün sandıklarda hakimiyeti tesis etme noktasında güçlü noktadayız. Arkadaşlarımıza hep onu söylüyoruz. Sandık güvenliğinde 100 metre olayı kalktı. Sandık görevlileri dahi haber verse hemen güvenlik güçleri müdahale edecek."

"126 tane kadın adayımız var. Yaş ortalaması 44. 57 tane 25 yaş altı adayımız var. 26 . dönemde 167 adayımız var. 8 engelli adayımız var. Kocaeli'den söylediğimiz adayın doğumu da 2000. Çokta sevimli. Bunlar çok önemli. O zamanlar 30 yaş sendromu vardı. Seçilme yaşo 30, seçme 18'di. Seçmek zor, seçilmek kolay."

"Alt ve üst komisyondan elenerek geçiyorlar. Bunlardan elenerek sayı 600'e geldi. Bu kadar hassas. Artık seçme ve seçilme yaşı 18 oldu. Böyle olunca Türkiye'nin parlamentosunda bir dinamizm hakim olacak. Sürece girenler orada deneyimi kazanmaya başlayacaklar. Bütün mesele o sürecin içine girmek. Gençlik ve kadın kollarımız dinamik."

"81 MİLYONLUK DEVLETİMİZİ AYIRT ETMEDEN SEVİYORUZ"

- Sondaj kuyusu açılışı olsada Berat bey Hakkari'ye, Şırnak'a gitti. Süleyman bey bölgedeydi. Nurettin bey de öyle. Biz o bölgelere yabancı değiliz. Bende şimdi Erzurum'dan Genel başkan olarak başlıyorum. Hepsini dolaşacağız. Hallaç pamuğu gibi atacağız oraları.

- Afrin'de 4500'ü buldu terörist etkisiz hale getirilenlerden. Kuzey Irak'ta devam ediyor. 350-400 civarında. 2 gün içerisinde teröristlerden etkisiz hale getirilenlerde 15-20 tane var. Durmak yok yola devam. 81 milyon devletimizi ayırt etmeksizin seviyoruz.