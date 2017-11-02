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625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

Artvin'de gazete dağıtıcısı, 625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi.

02.11.2017 - 00:11
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Artvin’de 15 yıldır asgari ücretle gazete dağıtımı yapan Mehmet Cihan, 6 Eylül tarihinde çeyrek bilet satın aldı. Milli Piyango'nun 9 Eylül çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 2.5 milyon liralık büyük ikramiye Cihan’ın satın aldığı bilete çıktı. Ancak, Cihan, 625 bin lira ikramiye kazanan biletini kontrol etmeyi unuttu. Çekiliş tarihinden 1.5 ay sonra gittiği büfeden alışveriş yaparken parası yetmeyen Mehmet Cihan, cüzdanındaki bileti fark etti, amorti çıkma ihtimali üzerine kontrol etmesi için büfeciye uzattı. Büfecinin kontrol ettiği biletin büyük ikramiye kazandığını öğrenen talihli büyük sevinç yaşadı. Cebinde 18 lira olan Mehmet Cihan büfe işletmecisi Lale Akgök'ten  aldığı 50 lira borçla gittiği noterde biletini kendi adına tasdik ettirdi.

625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

“BELKİ AMORTİ ÇIKMIŞTIR DİYE BAKTIRDIM”

Gazete dağıtımını bırakan ve gittiği Ankara’da biletine isabet eden ikramiyeyi aldıktan sonra İstanbul’daki akrabalarının yanına gittiği öğrenilen Mehmet Cihan, ilk röportajını 15 yıldır çalıştığı yerel gazeteye telefon aracılığı ile verdi.

Bileti cüzdanında unuttuğunu anlatan Mehmet Cihan, "Çekiliş yapılmış, aradan 1.5 ay geçmiş. Bilete bakmamışım. Artvin’de bir büfeden bir şey alacaktım. Param yetmedi. Cüzdanımda bulunan bilet o anda aklıma geldi. Belki amorti çıkmış olabileceğini belirterek bakmalarını istedim. Bilete baktıklarında büyük ikramiyenin bana çıktığını söylediler. Çok sevindim, inanamadım. Kontrol ettim hakikaten bana çıktı. Büfe sahibi bana bileti noterden tasdik ettirmemi söyledi. Bende cebimde 18 lira var dedim. O da bana 50 lira borç verdi. Biletin üstüne adımı yazdı, 68 liraya bileti noterde onaylattım.Sonra Ankara’ya giderek ikramiyeye aldım” dedi.

625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

"BEN YİNE AYNI MEHMET'İM"

Artvin'de ev almayı düşündüğünü anlatan Mehmet Cihan, “Biz fakirlikten geldik. Bu para bana çok. Ben yine aynı Mehmet Cihan’ım. Çalışmaya devam edeceğim. Piyango böyle bir şey işte. Kime ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bana bu bileti satan Yücel Aslan’a, yardımcı olan Lale ablaya, Bugüne kadar 15 yıldır bana iş veren, İsmet Başar’a çok teşekkür ederim” diyerek döneceği Artvin’de tüm dost ve akrabalarına yemek vereceğini söyledi.

625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

"İHTİYACI OLAN BİRİNE ÇIKMASINA SEVİNDİK"

Talihliye 50 lira borç veren Lale Akgök de "Benden bir şeyler aldı ama parası yetmeyince cebindeki bileti belki amorti çıkmıştır diyerek bana uzattı. Bende kontrol ettiğimde büyük ikramiye çıktığını fark ettim. Ona notere gitmesini söyledim. Parası çıkışmayınca 50 lira da verdim" dedi.

Bileti satan Yücel Aslan ise "Bileti benden 1.5 ay önce almış. İkramiyenin ihtiyacı olan birine çıkmasına sevindik" ifadelerini kullandı.

625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

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