Almanya ve Fransa'dan üst üste Suriye açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Duma'da 78 kişinin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
MACRON: KANITLAR VAR
Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlarımız var. Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırı kararı verilecek." dedi.
ALMANYA KATILMAYACAK
Suriye konusunda Macron'un açıklamalarından sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuştu.
Merkel, "Almanya hiçbir hava saldırısına katılmayacak." dedi.
ESAD'IN KİMYASAL SALDIRILARI
Esad rejiminin iç savaşın başladığı ilk günlerden bu yana kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğine yönelik bulgular, uluslararası kuruluşlar tarafından da belgelenmişti. Geçtiğimiz günlerde Duma'da gerçekleştirilen kimyasal silahlı saldırı Bat'nın sabrını taşıran son olay olmuştu.
Esad rejimi Duma'da gerçekleştirdiği kimyasal silahlı saldırıda 78 sivili öldürmüş, yüzlercesini yaralamıştı. Bölgede yaşanan olayları reddeden Esad, kimyasal silah kullanımının gerçeğini yansıtmadığını belirtmişti.