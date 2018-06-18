yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KIRMIZI DEFTERLİ KADIN
Paris'te bir aşk hikâyesi: Çantası çalındıktan sonra bilincini yitiren ve komaya giren Laure ile çantayı bulan ve Kırmızı Defter kitabevinin sahibi olan Laurent mümkünlüğün nostaljisini aşarak birbirlerine kavuşabilecekler mi?
Kırmızı Defterli Kadın
Antoine Laurain
Çev.: Nihan Çetinkaya
Monokl Kitap
S.: 200
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SENİ SEVİYORUM. BABAN
İtalya’da Demokratik Parti’nin önemli üyelerinden biri olan başarılı yazar, senarist ve yönetmen Walter Veltroni, bir babanın oğluna duyduğu özlemi anlatırken Arjantin’in sokaklarına ve insanına özgü o ateşli ruhu da yansıtıyor; bir toplumun portresini çiziyor.
Seni Seviyorum. Baban
Walter Veltroni
Çınar Yay.
S.: 80
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AZTEK ÇİÇEĞİ
Tarihsiz bir zamanda Arjantin taşrasından Buenos Aires’e, oradan pampaya uzanır Clara’nın hikâyesi...
Aztek Çiçeği
Luisa Valenzuela
Çev.: Emrah İmre
Alef Yay.
S.: 216
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ANLAM ARAMA
Beşiktaş-Kadıköy vapur iskelesinden Londra’nın parklarına, meydanlarına koşan Hazal Yılmaz, çocukluğu ve olgunluğu arasındaki labirentte dolaşıyor ve bazen bilinç akışı, bazen çözümleyici bir yazma dürtüsüyle kendini izliyor. Çocukluğun kesilmiş sahnelerini hayalleriyle süslüyor.
Anlam Arama
Hazal Yılmaz
Karakarga Yay.
S.: 152
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ANDA KALMAK
Bu kitap, geçmişin hapishanesinden ve geleceğin prangasından kurtularak AN’ın yaşama ehliyetini kazanmak isteyenler için…
Anda Kalmak
Rana Beri
Epsilon Yay.
S.: 192
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YERYÜZÜ GÖÇEBELERİ
Ressam Timuçin Ayaz’ı batıya süren tutkunun adı; ışık, gölge,Velazquez ve Sorolla’ydı. Ancak yeryüzü göçebesi yazardı gümüş künyesinde… Puerta de Hierro’da yaşasa da, yaptığı tablolarda Altay Dağlarının renklerini, ışığını ve esintisini kullanır, Hakasya Gök Direkleri’ni İspanya’nın ortasına kondururdu... Hepsi ya zorunlu ya gönüllü göçebelerdi...
Yeryüzü Göçebeleri
Meliha Akay
Mona Kitap
S.: 386
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SESLER, YÜZLER, İZLER
Ayşegül Domaniç Yelçe’nin hayatını anlattığı Sesler, Yüzler, İzler; azmin, cesaretin, sevginin, aşkın, dayanışmanın, yaşama sevincinin ve engellerin hissedilmediği engelsiz bir yaşamın hikâyesi…
Sesler, Yüzler, İzler
Ayşegül Domaniç Yelçe
Doğan Kitap
S.: 256
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TROYA
Troya, insanlık tarihinin en tanınmış söylencelerine mekân olmuş, belki de dünyanın en önemli antik kentlerinden biri. Ömrünü Troya’ya adamış bir bilim insanı, Prof. Rüstem Aslan konunun Türkiye’deki en önemli uzmanı. Prof. Aslan tarih ve edebiyat meraklıları için bir başucu kitabı kaleme aldı...
Yeni Başlayanlar İçin Troya
Rüstem Aslan
Doğan Kitap
S.: 184
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POLİS
İskandinav polisiyesinin duayeni Nesbo başınızı döndürecek çok katmanlı ve girift bir hikâye kurgulamayı başardığı gibi, ustaca gerilim yazmanın da dersini veriyor…
Polis
Jo Nesbo
Çev.: Mehmet Gürsel
Doğan Kitap
S.: 632
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YALNIZ KADINLAR SOKAĞI
Bambaşka ülkelerde, bambaşka hayatlar yaşayan iki genç kadın bir gün evlerini değiştirir ve...
Yalnız Kadınlar Sokağı
Maeve Binchy
Çev.: Şemsa Yeğin
DEX Kitap
S.: 580
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VİŞNE MAVİSİ
Thui’nin içten kahkahalarına eşlik edeceğiniz öykü boyunca en yakın arkadaşlarıyla paylaştığı mutluluğa da tanık olacak, satı r aralarında nelerin üstesinden gelebildiğini, gün geçtikçe nasıl kuvvetlendiğini göreceksiniz.
Vişne Mavisi
İdil Pişgin
Doğan Egmont Yay.
S.: 140
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Damla Karakuş