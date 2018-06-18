yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KIRMIZI DEFTERLİ KADIN

Paris'te bir aşk hikâyesi: Çantası çalındıktan sonra bilincini yitiren ve komaya giren Laure ile çantayı bulan ve Kırmızı Defter kitabevinin sahibi olan Laurent mümkünlüğün nostaljisini aşarak birbirlerine kavuşabilecekler mi?

Kırmızı Defterli Kadın

Antoine Laurain

Çev.: Nihan Çetinkaya

Monokl Kitap

S.: 200

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SENİ SEVİYORUM. BABAN

İtalya’da Demokratik Parti’nin önemli üyelerinden biri olan başarılı yazar, senarist ve yönetmen Walter Veltroni, bir babanın oğluna duyduğu özlemi anlatırken Arjantin’in sokaklarına ve insanına özgü o ateşli ruhu da yansıtıyor; bir toplumun portresini çiziyor.

Seni Seviyorum. Baban

Walter Veltroni

Çınar Yay.

S.: 80

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AZTEK ÇİÇEĞİ

Tarihsiz bir zamanda Arjantin taşrasından Buenos Aires’e, oradan pampaya uzanır Clara’nın hikâyesi...

Aztek Çiçeği

Luisa Valenzuela

Çev.: Emrah İmre

Alef Yay.

S.: 216

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ANLAM ARAMA

Beşiktaş-Kadıköy vapur iskelesinden Londra’nın parklarına, meydanlarına koşan Hazal Yılmaz, çocukluğu ve olgunluğu arasındaki labirentte dolaşıyor ve bazen bilinç akışı, bazen çözümleyici bir yazma dürtüsüyle kendini izliyor. Çocukluğun kesilmiş sahnelerini hayalleriyle süslüyor.

Anlam Arama

Hazal Yılmaz

Karakarga Yay.

S.: 152

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ANDA KALMAK

Bu kitap, geçmişin hapishanesinden ve geleceğin prangasından kurtularak AN’ın yaşama ehliyetini kazanmak isteyenler için…

Anda Kalmak

Rana Beri

Epsilon Yay.

S.: 192

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YERYÜZÜ GÖÇEBELERİ

Ressam Timuçin Ayaz’ı batıya süren tutkunun adı; ışık, gölge,Velazquez ve Sorolla’ydı. Ancak yeryüzü göçebesi yazardı gümüş künyesinde… Puerta de Hierro’da yaşasa da, yaptığı tablolarda Altay Dağlarının renklerini, ışığını ve esintisini kullanır, Hakasya Gök Direkleri’ni İspanya’nın ortasına kondururdu... Hepsi ya zorunlu ya gönüllü göçebelerdi...

Yeryüzü Göçebeleri

Meliha Akay

Mona Kitap

S.: 386

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SESLER, YÜZLER, İZLER

Ayşegül Domaniç Yelçe’nin hayatını anlattığı Sesler, Yüzler, İzler; azmin, cesaretin, sevginin, aşkın, dayanışmanın, yaşama sevincinin ve engellerin hissedilmediği engelsiz bir yaşamın hikâyesi…

Sesler, Yüzler, İzler

Ayşegül Domaniç Yelçe

Doğan Kitap

S.: 256

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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TROYA

Troya, insanlık tarihinin en tanınmış söylencelerine mekân olmuş, belki de dünyanın en önemli antik kentlerinden biri. Ömrünü Troya’ya adamış bir bilim insanı, Prof. Rüstem Aslan konunun Türkiye’deki en önemli uzmanı. Prof. Aslan tarih ve edebiyat meraklıları için bir başucu kitabı kaleme aldı...

Yeni Başlayanlar İçin Troya

Rüstem Aslan

Doğan Kitap

S.: 184

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POLİS

İskandinav polisiyesinin duayeni Nesbo başınızı döndürecek çok katmanlı ve girift bir hikâye kurgulamayı başardığı gibi, ustaca gerilim yazmanın da dersini veriyor…

Polis

Jo Nesbo

Çev.: Mehmet Gürsel

Doğan Kitap

S.: 632

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YALNIZ KADINLAR SOKAĞI

Bambaşka ülkelerde, bambaşka hayatlar yaşayan iki genç kadın bir gün evlerini değiştirir ve...

Yalnız Kadınlar Sokağı

Maeve Binchy

Çev.: Şemsa Yeğin

DEX Kitap

S.: 580

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VİŞNE MAVİSİ

Thui’nin içten kahkahalarına eşlik edeceğiniz öykü boyunca en yakın arkadaşlarıyla paylaştığı mutluluğa da tanık olacak, satı r aralarında nelerin üstesinden gelebildiğini, gün geçtikçe nasıl kuvvetlendiğini göreceksiniz.

Vişne Mavisi

İdil Pişgin

Doğan Egmont Yay.

S.: 140

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Damla Karakuş

[email protected]