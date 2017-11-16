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İstanbul'da FETÖ operasyonu

Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı öne sürülen 39 kişinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı.

16.11.2017 - 09:36
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya’da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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