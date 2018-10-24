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Mühendislik fakültesi öğrencilerine pilot olma imkanı

Fırat Üniversitesi mühendislik fakültelerinin 3 ve 4'üncü sınıflarındaki öğrencilerin başvurdukları taktirde eğitimlerine Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda devam edebileceklerini bildirdi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 12:31..
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Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından gelen uzmanlar tarafından bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okuluna geçiş konusunda bilgi verildi.

"PİLOT AÇIĞIMIZ VAR"

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, "Malum şu an ülke olarak daha önceki yıllardan kaynaklı olan bazı problemlerden dolayı pilot açığımız çok fazla. Mühendislik fakültelerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, başvuru yaptıkları taktirde, eğitimine kaldıkları yerden Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda devam ederek pilot olabilecek. Bugün burada bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrencilerine yönelik bir geçiş programı hakkında bilgilendirme yapıldı" dedi.

Mühendislik fakültesi öğrencilerine pilot olma imkanı

"PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Öğrencilerden Murat Yalçınkaya ise pilot olmayı çok arzuladığını belirterek, "Pilot olmak çocukluk hayalimdi. Çok güzel bir fırsat, bu fırsatı kesinlikle değerlendireceğim. Başvurup hayalimin peşinden gideceğim" dedi.

"MUTLUYUM"

Seda Doğan da "Havacılığa eskiden beri merakım var. Böyle bir imkan sağladıkları için çok mutluyum " şeklinde konuştu.

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