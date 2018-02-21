63 bin bebeğe Ömer Halis ismi verildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür, bin doğarız' diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"BU VATANI 3-5 ÇAPULCUYA BIRAKMAYIZ"

Halisdemir, "Biz vatan uğruna 30 kurşun yiyorsak, bu vatanı 3-5 çapulcuya bırakmayacağımızı hepimiz biliyoruz. İslam sancağını en layıkıyla taşıyan, taşıyabilecek tek millet Türk milleti, biziz. Söz konusu vatan, millet ise 30 kurşun olsa ne yazar, 30 bin kurşun olsa ne yazar." diye konuştu.