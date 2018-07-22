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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından Zambiya'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek

AA | 22.07.2018 - 15:11..
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan daha sonra 28 Temmuz'da Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Türkiye, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz'daki "BRICS Artı" Oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile davet edildi. Başkan Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek.

Erdoğan'ın, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

BRICS, gelişmekte olan pazarlar şeklinde tanımlanan Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu, bir istişare ve iş birliği platformunu ifade ediyor. Söz konusu beş ülke de Türkiye gibi G-20 üyesi.

"BRICS Artı" ise BRICS'in üyeleri dışındaki yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası ve bölgesel örgütlerle iş birliğini arttırmak amacıyla 2017 yılında başlatılan süreci ifade ediyor.

ZAMBİYA'YA İLK TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz'da da Zambiya’ya resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret vesilesiyle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.

Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyan Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine imkan sağlaması öngörülüyor.

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