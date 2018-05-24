Teknik yapı

1 Diyanet Vakfı'ndan 10 bin Sudanlıya iftar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Sudan genelinde 10 bin kişi için iftar organizasyonu yapıldı.

2 Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik Amerikan halkı, yapılan anketlerde ülkelerinin Orta Doğu'daki gücünü kaybettiğini düşünüyor.

3 Aydın'da toplu balık ölümleri araştırılacak Aydın'daki toplu balık ölümleri için, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

4 Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı Batman'da yaşayan 3 genç kız, "arkamızdan konuşuyor" dedikleri kişinin çalıştığı yeri bastı.

5 Muharrem İnce: Yerli otomobil projesini devam ettirmem Köprüleri, havalimanlarını ve metroları istemeyen CHP'nin adayı Muharrem İnce, yerli otomobil projesi için "Çok ilkel, ben devam ettirmem" dedi.

6 ABD: Suriye'deki eğit-donata fon ayırmayı kısıtlıyoruz PKK'nın sahibi ABD, resmi kayıtlarda görünmesi için PKK'ya eğit - donat fonu vermeme kararı aldı. Alınan kararda, SDG'nin inceleneceği de belirtildi.