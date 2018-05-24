Teknik yapı

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Birlikte güç doğacak Türkiye kazanacak.
Özel Haber | 24.05.2018 - 10:47..
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Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı
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Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik
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Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik
Amerikan halkı, yapılan anketlerde ülkelerinin Orta Doğu'daki gücünü kaybettiğini düşünüyor.
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