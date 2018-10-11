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635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Korucuların 559'u milli güvenliğe aykırı nedenlerle, 76'sı da göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığı için görevden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 14:15..
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635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 Güvenlik Korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanunu'nun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanı'nın onayı ile toplam 635 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

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