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İnşaat maliyetleri arttı

İnşaat maliyetleri endeksi geçen yılın aynı ayına göre yükseldi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 10:12..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2.95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.04 yükseldi.

MALZEME ENDEKSİ YÜZDE 4,01 ARTTI

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 4.01, işçilik endeksinde yüzde 0.58 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26.58, işçilik endeksi yüzde 15.63 artış gösterdi.

İnşaat maliyetleri arttı

YILLIK BAZDA MALZEME ENDEKSİ YÜZDE 24,98 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.84 artış yaşandı. Mayısta nisan ayına göre, malzeme endeksi yüzde 3.57, işçilik endeksi yüzde 0.52 artış kaydetti.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 24.98, işçilik endeksi yüzde 15.46 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4.06, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27.04 artış kaydetti.

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