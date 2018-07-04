Endonezya'da feribot kazası: En az 29 ölü

Sulawesi Adası açıklarında yoğun fırtına ve yükselen dalgalar nedeniyle salı günü batan feribotta Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu'nun verdiği bilgiye göre 164 kişi bulunuyordu.

Arama-kurtarma çalışmalarında 130 kişiye sağ ulaşılırken kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Şiddetli yağmur ve yüksek dalgalar tahliye işlemlerinin güçlükle yürütülmesine neden oluyor.

Endonezya'da feribot battı - VİDEO

Feribotta resmi yolcu listesinde gözüken 139 yolcudan daha fazla kişi bulunduğu da arama-kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Yapılan rama kurtarma çalışmaları neticesinde 29 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Suda yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken karada büyük bir üzüntü hakim. Hayatını kaybedenler ile feribotta bulunan kişilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

3 HAFTADA İKİ BATIK

Kaza, Endonezya'da son iki hafta içinde yaşanan ikinci feribot faciası oldu.

18 Haziran'da Toba gölünde batan feribot kazası sonrasında 164 kişi kaybolmuştu. Arama-kurtarma çalışmlarına son verilmesi ülkede tartışma yaratmıştı. Üç hafta içerisinde iki batığın yaşanması, olumsuz hava koşulları ile kapasitenin üzerinde yolcu taşınmasına bağlanıyor.