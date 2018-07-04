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Endonezya'da feribot kazası: En az 29 ölü

Endonezya'nın Sulawesi adası kıyılarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bir yolcu feribotu battı. 164 kişiyi taşıyan feribotta en az 29 kişi öldü.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 14:23..
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Sulawesi Adası açıklarında yoğun fırtına ve yükselen dalgalar nedeniyle salı günü batan feribotta Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu'nun  verdiği bilgiye göre 164 kişi bulunuyordu.

Endonezya'da feribot kazası: En az 29 ölü

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama-kurtarma çalışmalarında 130 kişiye sağ ulaşılırken kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Şiddetli yağmur ve yüksek dalgalar tahliye işlemlerinin güçlükle yürütülmesine neden oluyor.

Endonezya'da feribot battı - VİDEO

Feribotta resmi yolcu listesinde gözüken 139 yolcudan daha fazla kişi bulunduğu da arama-kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Yapılan rama kurtarma çalışmaları neticesinde 29 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Endonezya'da feribot kazası: En az 29 ölü

BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Suda yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken karada büyük bir üzüntü hakim. Hayatını kaybedenler ile feribotta bulunan kişilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Endonezya'da feribot kazası: En az 29 ölü

3 HAFTADA İKİ BATIK

Kaza, Endonezya'da son iki hafta içinde yaşanan ikinci feribot faciası oldu.

Endonezya'da feribot kazası: En az 29 ölü

18 Haziran'da Toba gölünde batan feribot kazası sonrasında 164 kişi kaybolmuştu. Arama-kurtarma çalışmlarına son verilmesi ülkede tartışma yaratmıştı. Üç hafta içerisinde iki batığın yaşanması, olumsuz hava koşulları ile kapasitenin üzerinde yolcu taşınmasına bağlanıyor.

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