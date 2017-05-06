Kürsüde fenalaşan Fransız vekil hayatını kaybetti

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Partinin Cote d'Armor milletvekili 50 yaşındaki Corinne Erhel, cumhurbaşkanı adayı Macron'u desteklemek amacıyla düzenlenen bir toplantıya katıldı.

KÜRSÜDE FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Erhel, dün akşam gerçekleştirilen salon programının son konuşmacısı olarak kürsüye davet edildi. Konuşması sırasında fenalaşarak aniden yere yığılan milletvekilinin ilk müdahalesi olay yerinde bulunan iki doktor tarafından yapıldı.

20 DAKİKA KALP MESAJI YAPILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Salonda 20 dakika kalp masajı uygulanan Erhel, daha sonra Saint-Brieuc Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada ise Corinne Erhel'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

SEVENLERİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erhel'in inançlı ve sorumluluk sahibi bir parlamenter olduğunu belirterek sevenlerine başsağlığı diledi.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Claude Bartolone de bir bildiri yayınlayarak, 2007'den bu yana milletvekili olan ve son olarak mali işler komisyonu üyeliğini yürüten Erhel'i saygıyla andığını belirtti. Bartolone, Erhel'in hayatını toplantı sırasında kaybettiğini de açıkladı.