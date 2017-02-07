taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,7039
EURO
3,9636
ALTIN
146,91
PETR
55,8300

64 yaşındaki teyze ehliyet aldı

Tokatlı ev hanımı Ayşe Altunordu, 64 yaşında ehliyet almanın sevincini yaşıyor.

07.02.2017 - 09:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Tokat’ta yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi ev hanımı Ayşe Altunordu, uzun yıllardır hayalini kurduğu ehliyetine 64 yaşında kavuştu. İki kez girdiği ehliyet sınavından sonra direksiyon sınavını tek seferde geçen Altunordu, posta ile gelen ehliyetini aldı.

"ÖĞRENMENİN YAŞI SINIRI YOK"

Azmi ile çevresindekilere örnek olan Altunordu, öğrenmenin hiçbir zaman zorlu olmadığını, azim ve isteğin çok önemli olduğunu kaydetti. Ehliyet almadan trafiğe çıkmadığının altını çizen Altunordu, “Öğrenmenin yaşı sınırı yok. Heves eden çalışan her şeye muvaffak oluyor. Yaklaşık iki ay yazılı sınavı için gece-gündüz çalıştım. Yazılı sınavı ikinci de geçtim, direksiyonu da tek sınavda geçtim. Ehliyet sınavına yazıldığımı duyanlar ‘sen sınavı kazanırsın’ dediler. Evdekilerden kaza yaparım diye razı olmayanlar oldu ama ehliyetimi kazandım. Tuttuğunu koparan bir kişiyim. Kendime güveniyorum. Ehliyetimin olması çok güzel bir duygu” dedi.

"TRAFİKTE ÇOK FAZLA HEYECANIM OLMUYOR, RAHATIM"

Günlere, misafirliklere artık kendi otomobili ile gidebileceği için mutlu olduğunu belirten Altunordu, “Çocukların işleri oluyordu şimdi ehliyetimi aldım iyi oldu. Gideceğim yerlere artık kendim gidebilirim. O yüzden çok mutluyum. Herkeste ehliyet alsın tavsiye ederim. Trafikte çok fazla heyecanım olmuyor rahatım” diye konuştu.64 yaşındaki teyze ehliyet aldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

66
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

94
Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

14
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

60
İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

29
Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Chelsea açıklaması

1
Olaylı derbinin faturası ağır oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM