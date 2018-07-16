Kurban tatili için 3 yeni kamp alanı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yolda olmaktan keyif alan insanlar için yine bir fırsat doğdu ve uzun soluklu bir tatil daha başlıyor; Kurban bayramı. Kurbanı kestin, aile ziyaretini yaptın, tatil bitmeden bir de iki gün soluklanayım diyorsan bu yazı tam sana göre.

Hazır birkaç gün yakalamışken, yazın keyfini çıkarmak için kendinize biraz zaman ayırın çünkü yaşayacağınız bu anılar sizi, yılın geri kalanında iş, güç, soğuğa karşı direnmeye devam etmenizi sağlayacak. Dışarıda hava ısınmaya başladığında ve güneş gerçekten parladığında, evde oturmak kendine yapabileceğin en büyük haksızlık. Sen değil miydin kışın titrerken ‘yaz gelsin’ diye isyan eden; yaz geldi de geçiyor… Kışın çok ararsın bu günleri; kalk bir şeyler yapalım. Biliyorum ucuz olsun istiyorsun, basit olsun istiyorsun; hepimizin kutsal problemi para ve tatil denklemi değil mi zaten. Ben ne yapmanız gerektiğini biliyorum: Kamp!

KAMP YAPIN DİYE DİYE DİLİMDE TÜY BİTTİ

Kamp yapmak oksijen alıp nabzınızı pompalamak için daha fazla yol sunan bir macera oyunudur. İster heyecanlı ister vahşi olsun, ister evdeki çimler olsun, doğaya farklı bir perspektiften yaklaşarak adrenalin tetikleyici bir kamp yeri her zaman vardır. Çok uygun diyorum, her yer sizin diyorum, basit diyorum; otel yok, hotel yok, kıymetini bilin çadırlarınızın.

AYI GELİR Mİ, SU BASAR MI…

Hiç kamp yapmamış biriyseniz kuşku ve çekincelerinizi anlarım ama önyargıya yer yok. Bu deneyimin ardından kendini bir kampçı olarak bulacaksın. Kamp yapacakların en büyük korkularından biri ‘çadırda uyumak.’ ''Rahat mı, ayı gelir mi, sel alır mı?'' gibi düşünceler bir kampçıya yakışmaz. Tek seferlik yapacağın bir kamp alışverişi sana bitmeyen bir tatil sunuyor farkında mısın? Tek yapman gereken kamp eşyalarını doğanın içinde bir yere götürüp kurmak. Bugün İstanbul, yarın Antalya’dasın; oradan Marmaris, oradan Muğla… Tatil rezervasyonu ayarlamana da gerek yok; ister bugün git ister yarın. Bu çadırın kaptanı da, tatilin patronu da sensin.

TEK MASRAFIN OTOBÜS BİLETİ VE MANGAL ETİ

En güzel yanı da, yanında en sevdiklerin, karşı çadırda bir komşunun olması. Mahallede böyle komşuluk, böyle yardımseverlik göremezsin. Ee ne de olsa kampçının halinden kampçı anlar. İlk etapta doğru kamp malzemeleri ve kamp alanını seçmeye giden tüm planlamayı düşünün. Bir sonraki açık hava maceralarınızdan önce, gıda hazırlama gibi kamp temelleri hakkında bir plan da yapabilirsiniz.

Karanlıkta kamp kurmak, tecrübeli kampçılar için bile karmaşık olabilir. Akşama güzel bir hazırlık yap; doğru ekipmanlarla kamp ateşi yakmak için yaratıcı olabilirsin. Bir dökme demir tavada yumurta çırpın ve bir folyo paket içinde sebzeli buğulama balık kızartın. Zaten kampta tek masrafınız yemek. O da keyfiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun, kesinlikle en az bir kez deneyin; kamp ateşinde sucuklu yumurta ve demleme çay keyfi... Evde yediğin yemeğe benzemez kamp ateşinde pişen yemekler, lezzeti de kokusu da bir başkadır.

YENİ KAMP YERLERİNİZ

Bak sana yeni yeni kamp yerleri getirdim! Şimdi, yapacak tek şey sırt çantanı al ve harika bir kamp gezisi için yürüyüş ayakkabılarını giy.

Türkiye’nin doğal güzelliklerini düşündüğümüzde, sınırlı bir kamp alanı listesi yapmak çok zor olsa gerek ama sizin için bol temiz hava içeren, sessiz, kalabalıktan uzak doğa içinde 3 yeni destinasyon öneriyorum; Manisa, Adana, Antalya.

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

Manisa'nın şehir merkezine 23 km mesafede yer alan Spil Dağı, biraz macera, biraz huzur arayanları tüm ihtişamıyla misafir ediyor. Burada ormana doyacaksınız. Spil Dağı Milli Parkı değişik jeolojik oluşumlar, zengin flora ile tarihi ve mitolojik özelliklerin bir arada, doğal ve kültürel peyzajın en güzel örneklerinin sergilendiği bir saha.

Spil Dağı'nda 10 farklı yürüyüş rotası var. Sabah erkenden kalkın, yanınızda getirdiğiniz yiyeceklerle ya da köylülerden temin edebileceğiniz doğal ürünlerle piknik alanına gidin ve doğayla baş başa bir kahvaltı keyfi yapın. Yürüyüş boyunca karşınıza atlar çıkacak; koş koş selfie!

Spil Dağı Milli Parkı girişinden aşağı inen yolda ünlü Niobe Ağlayan Kaya'yı görmeden sakın buradan dönmeyin. Burası çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapan, sizlere safari tadında kamp alanı sunan bir doğa park.

ALADAĞ KÜP ŞELALESİ IŞIKKAYA KÖYÜ

Adana’ya bir yemeği için bir de Küp şelalesi için gidin . Aladağ Küp Köyü Şelaleri’ne 5 saniye bakınca otomatik çadır kuruyorsunuz. O suyun sesi kulağınıza geldikçe uyanıp uyanıp tekrar mışıl mışıl uyuyacaksınız. Şelalenin üst kısmında geniş bir alan var; sabahın ilk ışıklarında soğuk bir suda yüzmek iyi gelecektir. Hemen oralarda yürüyüş yaparken keşfedeceğin Aladağ saklı kanyondaki büyüleyici görselliği uzun süre hafızalarınızdan silemeyeceksin.

Bu bölgede doğa yürüyüşü, şelale yürüyüşü ve doğayla haşır neşir olacağın, suya dokunacağın, çiçekleri koklayacağın başka bir sürü aktivite var.

Işıkkaya Köyü'nün etrafında malzeme alabileceğin dükkanlar kısıtlı. O yüzden bölgede kendine çadır alanı bulmadan önce eksiksiz bir alışveriş yap. Köyün doğallığı ve doğası içinde nerede olduğunu önemsemeyeceksin bile; burada duyacağın tek gürültü suyun sesi. Hafta içi gitsen turistlerle karşılaşmaman açısından iyi olur. Küp Şelalelerinin etrafında alabildiğine bir alan var. Nerede durup kamp yapacağına gidince karar verirsin. Önceden buraya kamp yapmaya gitmiş kampçıları İnstagram'dan stalklamayı unutma!

ANTALYA DOYRAN GÖLETİ

Çoğu insan Antalya merkeze bu kadar yakın bir yerde böylesine güzel yer olduğunu dahi bilmiyor. Ne güzel işte tam gidilesi. Göletin çevresinde ateş yakabilir, kamp kurabilirsiniz. Burada çok güzel bir orman, dağ ve gölet manzarası var. Neredeyse tamamına yakını orman parkurundan oluşan, muhteşem doğa manzaraları ve eşsiz orman yolları ile sarmalanmış bir rota. Uzun uzun anlatacak bir şey yok. Kamp yapmak masrafsız ve huzurlu bir tatilin kuşkusuz en pratik deneyimi. Çadırınızı nereye kurduğunuzun bir önemi yok; doğa sizlere kendini tüm saflığıyla sunuyor. Özel aracınızla gelirseniz bisikletinizi yanınıza getirmenizi öneririm. Göletin etrafındaki soluksuz bisiklet parkuru sizleri bekliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla rüzgarın yüzünüze üflediği bir güne uyanmak gibisi yoktur. Burada müzelerden tarihi eserlerden bir beklentiniz olmasın. Gezilecek görülecek yerleri keşfetmek bir kampçının doğasında var. Yürüyüş ayakkabılarını da giydiysen artık karar senin.

(Doyran Göleti)

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