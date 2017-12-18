taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Batman'da terör operasyonu

Batman Hasankeyf'te düzenlenen terör operasyonunda 8 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcılar ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

DHA | 18.12.2017 - 19:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 8 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcılar, patlayıcı düzenekleri, elektrikli fünyeler, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri bulundu.

Batman'da terör operasyonu

Hasankeyf ilçesinde 14-15 Aralık tarihinde düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin Batman Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"14-15 Aralık 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 8 ayrı mağara ve 1 adet toprağa gömülü vaziyette bidon tespit edilmiştir.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Mağaralar ve bidon içerisinde yapılan incelemede; 1 adet 20 kilogramlık teneke içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilgoram benzinle güçlendirilmiş amonyum nitrat, 346 kilogram amonyum nitrat, 8 adet büyük pilden oluşturulmuş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet koli bandına sarılmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet el yapımı patlayıcı için anahtar sistemi, 500 gram kutu içerisinde elektrikli fünye, 4 adet 120 metre uzunluğunda kablo, 3 adet 8’li pil bloğu, 1 adet 10’lu pil bloğu, 2 adet 4’lü pil bloğu, 3 adet koli bandı ile sarılı büyük pil, 1 adet pil şarj aleti, 1 adet el telsizi anteni, 1 adet yaeusi marka el telsizi, 1 adet 30x30 cm ebadında güneş paneli, 9 litre benzin, bol miktarda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Batman'da terör operasyonu

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

425
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

214
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

68
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM