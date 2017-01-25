Bakan Bozdağ, Gülen’in iadesi için ABD'ye gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Fetullah Gülen’in iadesi için yeni Adalet Bakanı’nın görevine başlamasının ardından ABD’ye ikinci bir ziyaret daha yapabileceği öğrenildi.

YENİ YÖNETİMDEN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI BEKLİYORUZ

Yeni Adalet Bakanı’nın Senato tarafından onaylanmasınını ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yeni Adalet Bakanı’nı önce telefonla arayacağı, ardından Washington’da görüşmeye gidebileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında, "Sayın Trump’tan ve yeni Adalet Bakanı’ndan bu konuda bir bakış açısı geliştirmelerini beklediğimiz ve geliştireceklerine dair inancımızın yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Umarız bir hayal kırıklığı yaşamayız. ABD Adalet Bakanı ile yeni bir görüşme olabilir. Yeni Adalet Bakanı görevine başladıktan sonra bir yeni ziyaret yapma ihtimali de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.