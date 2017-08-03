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NASA gezegen koruma memuru arıyor

NASA, dünyayı uzaylıların yaşam tarzından koruyacak bir "gezegen koruma memuru" işe alacağını açıkladı.

03.08.2017 - 03:23
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İş ilanında, yeni oluşturulan bu pozisyonun "insan ve robotlarla yapılan uzay keşiflerinde biyolojik kirliliğin" engellenmesinden sorumlu olacağı belirtildi.

İŞİN AMACI

Görev tanımında bu işin amacı hem Dünya'ya dönen uzay araçlarının hem de insanların diğer gezegenlerde yaratabileceği kirliliğin önlenmesi olarak açıklandı.

Bu pozisyon için öngörülen yıllık brüt maaş da 124 bin 406 (yaklaşık 440 bin TL) ile 187 bin dolar (yaklaşık 660 bin TL) arasında olacak.

NASA gezegen koruma memuru arıyor

YALNIZCA ABD VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre iş ilanına şu anda yalnızca ABD vatandaşlarının başvuruları kabul ediliyor. Temmuz ayında açılmış olmasına karşın söz konusu ilan, ABD basını tarafından yeni fark edildi ve haber konusu olmaya başladı.

İlan, Ağustos ayı ortasında kapanacak.1967 tarihli Birleşmiş Milletler uzay araştırmaları anlaşmasında, uzay alanında çalışmalar yürüten devletlerin kirlilikle ilgili önlemler de alması öngörülüyor.

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