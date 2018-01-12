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Almanya'da hükümet kurulması konusunda anlaşma

Almanya'da seçimin ardından bir türlü kurulamayan koalisyon, Sosyal Demokratlar ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu seyrediyor. Koalisyon taslağı üzerinde iki parti de anlaşma sağladı.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 11:56..
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Almanya'da aylardır tek ayak üzerinde duran hükümet görüşmeleri bir türlü sonuçlanamamış, ne Yeşiller ne de Sosyal Demokratlar ile bir koalisyon oluşturulamamıştı. Erken seçim söylentilerinin ortaya çıktığı bu günlerde seçim ihtimalinden önce son kozunu oynamaya çaklışan Merkel SDP ile masaya son kez oturdu, anlaşmaya vardı.

Almanya'da hükümet kurulması konusunda anlaşma

TASLAK KONULARINDA ANLAŞMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in muhafazakar bloğu ve Sosyal Demokratlar (SPD) kaynakları resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin taslak üzerinde anlaşmaya vardığını belirtti.

Bu adımla aylardır süren siyasi belirsizliğin sona erdirilmesine yönelik beklentiler güçlendi.

Almanya'da hükümet kurulması konusunda anlaşma

Parti ve parlamento liderleri arasında varılan bu anlaşma, Almanya'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünü zayıflatan ve Merkel'in ne süreyle görevde kalacağına dair soru işaretleri yaratan belirsizliği kaldırarak önümüzdeki haftalarda ayrıntılı görüşmeler yapılmasını önünü açtı.

SDP'NİN "GÜÇLÜ ENGELLERİ"

Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Martin Schulz daha önce “büyük engeller var” diyerek aradaki koalisyon ilişkisinin zorlu bir sürece girdiğini belirtmişti.

Schulz, Merkel’in partisiyle bir çok alanda ortak bir zemin bulabildiklerini de söylerken, “Koalisyonda yer alma şartımız, bu yeni hükümetin Avrupa’yı güçlü kılmasıdır.” demişti.

Almanya'da hükümet kurulması konusunda anlaşma

Almanya'da 2017'nin Eylül ayında gerçekleştirilen seçimlerde Merkel'in partisi birinci gelerek koalisyon kurma hakkını elde etmiş, ancak Eylül ayından bu yana geçen süre zarfında da bir türlü siyasi partiler ile anlaşma yapamamıştı. Son olarak SDP ile yapılan görümelerde taslak metninde anlaşma yapılırken, resmi görüşmeler 21 Ocak'ta yapılacak olan SDP'nin olağanüstü kongresinden sonra başlatılacak.

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