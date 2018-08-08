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6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

6.5 aylık hamile olan Aslıhan Turan, sadece 4 kilo aldı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 15:54..
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Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Turan fit görüntüsüyle şaşırttı.

4 KİLO ALDI

Eşiyle çıktığı mavi yolculukta bikinili görüntülenen Aslıhan Turan, 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı. 46 kilodan 50'ye çıktı.

DOĞUMDAN SONRA GELİNLİK GİYECEK

Pilates ve yoga yaparak formunu koruyan Aslıhan Turan doğumdan kısa bir süre sonra gelinlik giyecek.

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

DÜĞÜN ERTELENDİ

11 Mart 2018'de evde yapılan 20 kişilik bir törenle evlenen çift, bebek nedeniyle bu yaz başında yapacakları düğün davetini ertelemişti.

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

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