6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Turan fit görüntüsüyle şaşırttı.
4 KİLO ALDI
Eşiyle çıktığı mavi yolculukta bikinili görüntülenen Aslıhan Turan, 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı. 46 kilodan 50'ye çıktı.
DOĞUMDAN SONRA GELİNLİK GİYECEK
Pilates ve yoga yaparak formunu koruyan Aslıhan Turan doğumdan kısa bir süre sonra gelinlik giyecek.
DÜĞÜN ERTELENDİ
11 Mart 2018'de evde yapılan 20 kişilik bir törenle evlenen çift, bebek nedeniyle bu yaz başında yapacakları düğün davetini ertelemişti.