6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın yarında devam edeceği bildirildi.

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Ordu'da 30 ton fındık sele gitti

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına 4 tane köprünün yıkılmasına neden olurken 30 ton fındığı da ziyan olmasına neden oldu.