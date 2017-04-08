65 bin lirayı alan dolandırıcılar, evde arama da yaptı

Merkez Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi'nde oturan Ayrancı çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, "Bir kuyumcu soyulmuş, ikinizin de olay yerinde TC kimlik numarası ulaştık. Soruşturma yapıyoruz, evde ne kadar altın, para varsa hepsini sivil polis gönderip aldıracağız" dedi.

65 BİN LİRAYI DOLANDIRICILARA VERDİLER

Telefonda 5 saat boyunca konuştukları Meliha Ayrancı'yı bankaya yönlendiren dolandırıcılar, 25 yıldan beri Almanya'da yaşayan oğlunun birikimi olan parayı çektirdi. Eve dönen Meliha Ayrancı, kapılarına kadar gelen dolandırıcılara bütün parası olan 65 bin lirayı teslim etti. Emekli maaşını da dolandırıcılara veren Meliha Ayrancı, eşi ile kendisi için acil durumlarda harcamak için 800 lirayı ayırdı.

DOLANDIRICILAR 'EVE EKİP GÖNDERİYORUM, BİZDEN PARA SAKLAMIŞSIN' DEDİ

Parayı alan dolandırıcılar, ertesi gün çifti yeniden aradı. Meliha Ayrancı'nın telefonunu Hidayi Ayrancı açtı. Ayrancı'ya kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılardan biri, "Sen bizden para saklamışsın. Eve ekip gönderiyorum, arama yapacak. Bulursa, kelepçeyi takıp karını da seni de hapse atacak" diye tehdit etti.

POLİS GİBİ EVİ ARADILAR, ALTINLARLA PARAYI ALIP ÇIKTILAR

Hasta olduğu için dışarıya çıkamayan Hidayi Ayrancı, kilitli sokak kapısını açmaları için balkondan anahtarı atıp dolandırıcıları içeriye aldı. Eve giren 2 dolandırıcı, yaşlı çiftin yatak ve oturma odaları ile salondaki bütün eşyaları didik didik aradı. Yorganların arasını, çekmeceleri karıştıran dolandırıcılar, Meliha Ayrancı'nın "Ne olur ne olmaz?" diyerek kenara ayırdığı 800 lira ile 2 Cumhuriyet altınını da aldıktan sonra çıkıp gitti.

HESABA YATAN PARA OLMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Telefonla konuşurken dolandırıcıların, "Paranızı akşam hesabınıza yatıracağız" dedikleri için bankaya giden Meliha Ayrancı, hesabında para olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Meliha Ayrancı şikayetçi oldu.

DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Evde inceleme yapan polis, 2 dolandırıcının kimliğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolandırıcılardan 42 yaşındaki Cumali Uçar'ı yakaladı. Gözaltındaki sorgusunda suçunu itiraf eden ve Meliha Ayrancı tarafından da teşhis edilen Uçar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık olayları ile ilgili haberleri izlemesine rağmen, inandığı için kendisini suçlayan Meliha Ayrancı, "Nasıl yaptılar, nasıl inandırdılar anlamadım. Parayı verip, dolandırıldığımızı anlayınca kimseye bir şey anlatamadım" diyerek utandığını söyledi. Polis, Ayrıncı çiftini dolandıran diğer şüpheli aranıyor.