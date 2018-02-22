6,5 milyon liralık Rolls-Royce Türkiye'de 'yok' satacak

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Geçtiğimiz yıl Londra'da lansmanı yapılan Rolls-Royce Phantom'un sekizinci serisi, Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı. Ürettiği her yeni modelde 'asaletin timsali' lakabını ne kadar hak ettiğini gösteren Rolls-Royce'un yeni modeli de otomobil tutkunlarından tam not aldı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATA RAĞMEN ÖN SİPARİŞ DOLDU

1 milyon 406 bin euro (6 milyon 545 bin lira) fiyatla Türkiye'de satışa sunulacak olan Rolls-Royce Phantom'un, 2019'a kadar olan tüm ön sipariş kotası doldu. Oldukça yüksek fiyata rağmen araca yoğun ilgi gösteren Türk müşteriler, başvuru sırasına göre araçlarını teslim almaya başlayacak.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLEN ÖN KONSOL : THE GALLERY

Rolls-Royce Phantom, sekizinci nesille birlikte daha önce görülmemiş bir özelliği de müşterilerine sunacak. The Gallery adı verilen bu özellikle araç sahipleri, istedikleri bir sanat eserini aracın ön konsoluna resmettirebilecek. Böylece Phantom sahiplerinin daha özelleştirilmiş bir araç deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

USUL USUL ÇALIŞAN DEVASA MOTOR

Rollce Royce Phantom'da dikkat çeken bir başka özellik ise, 6.75 litrelik ikiz turbo V12 motoruna sahip olmasına rağmen, 'Dünyanın en sessiz aracı' sloganıyla üretilmesi. Rolls-Royce mühendisleri, ses yalıtımı için otomobilin etrafında 6 mm iki katmanlı cam, 130 kilogramdan fazla yalıtım malzemesi, beyaz gövde içerisinde en büyük alüminyum eklemler ve yüksek emici materyaller kullandı.

SON TEKNOLOJİK DONANIMLAR KULLANILDI

Konfor ve gücün yanı sıra Rolls-Royce Phantom'da teknolojinin son ürünü olan çeşitli donanımlar da kullanıldı. Uydu destekli vites, arka tekerlek direksiyonu, kişiselleştirilmiş sürüş dinamikleri gibi pek çok donanım, Phantom sekizinci nesilde standart olarak sunuluyor.