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65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." dedi.

AA | 04.06.2018 - 22:00..
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65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen iftar programında emeklilerle bir araya geldi.

EMEKLİ OLMAK İÇİN BEKLEYENLERİN İŞLEMLERİ HIZLANDIRILACAK

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, üç ayda bir maaş alan emekliler için müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak.

3 AYLIK ALANLARA HER AY MAAŞ

65 yaş aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz de, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." dedi.

65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi VİDEO

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