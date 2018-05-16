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65 yaş maaşına yüzde 88 zam

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara bağlanan maaşlara zam geldi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 09:25..
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Şuan aylık 266 lira, 3 aylık tutarı da 798 lira olarak ödenen 65 yaş üstü maaşlarını ayda 500, 3 ayda 1500 liraya çıkaran sağlayan yasa, Meclis’ten geçti.

YAŞLILIK MAAŞI'NA YÜZDE 88 ZAM

Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa ile 65 yaş üstü maaşları yüzde 88 oranında zam alarak aylık 500 lira, üç aylık 1500 lira olacak.

HAZİRAN'DA ÖDENECEK

Zamlı hâli en geç Haziran ayı içerisinde ödenmesi planlanan maaşlardan 612 bin muhtaç yaşlı yararlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Bu aylıktan yararlanabilmenin en önemli 2 koşulu 65 yaşın üstünde olmak ve hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul, yetim veya çalışan olarak aylık alanlar 65 yaş üstünde de olsa alamadığı gibi nafaka alan kimselerde bu aylıktan yararlanamazlar.

Son koşul ise başvuru.

NASIL BAŞVURULUR

  • 65 yaş üstü, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sitesinde bulunan formu doldurarak, adresinin bağlı olduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuracak.
  • Valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.
  • İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.
  • Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.
  • SGK belgeleri inceleyecek ve 65 yaş üstü yaşlılık maaşının hak edilip edilmediğini kontrol edecek.
  • Yaşlılık maaşı başvurusunun 65 yaş üstü vatandaşın yakını tarafından yapılabilmesi için, mahkemeden vasilik kararı alınması gerekir.

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