65 yaş maaşına yüzde 88 zam

Şuan aylık 266 lira, 3 aylık tutarı da 798 lira olarak ödenen 65 yaş üstü maaşlarını ayda 500, 3 ayda 1500 liraya çıkaran sağlayan yasa, Meclis’ten geçti.

YAŞLILIK MAAŞI'NA YÜZDE 88 ZAM

Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa ile 65 yaş üstü maaşları yüzde 88 oranında zam alarak aylık 500 lira, üç aylık 1500 lira olacak.

HAZİRAN'DA ÖDENECEK

Zamlı hâli en geç Haziran ayı içerisinde ödenmesi planlanan maaşlardan 612 bin muhtaç yaşlı yararlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Bu aylıktan yararlanabilmenin en önemli 2 koşulu 65 yaşın üstünde olmak ve hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul, yetim veya çalışan olarak aylık alanlar 65 yaş üstünde de olsa alamadığı gibi nafaka alan kimselerde bu aylıktan yararlanamazlar.

Son koşul ise başvuru.

NASIL BAŞVURULUR